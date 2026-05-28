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BrillianceΟθόνη LCD με σύνδεση USB-C

326P1H/01

3
| (3) Κριτικές

1 βραβείο

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Η οθόνη σύνδεσης με USB-C της Philips αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση. Παρακολουθήστε QHD και επαναφορτίστε έναν φορητό υπολογιστή με έως και 90 W, όλα ταυτόχρονα με ένα μόνο καλώδιο USB-C. Η αναδυόμενη webcam με Windows Hello προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ευκολία.
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  • P Line

  • 32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Η σύνδεση USB-C επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση φορητού υπολογιστή απευθείας από την οθόνη

Η σύνδεση USB-C επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση φορητού υπολογιστή απευθείας από την οθόνη

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB Type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τον συμβατό* φορητό υπολογιστή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.

Το ενσωματωμένο ethernet RJ-45 προσφέρει ασφάλεια για τα δεδομένα σας

Το ενσωματωμένο ethernet RJ-45 προσφέρει ασφάλεια για τα δεδομένα σας

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, όπως USB-C, DisplayPort και HDMI, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D, είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-7185186

Κριτικές

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3.0

από 5

3

Κριτικές

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Επαληθευμένος αγοραστής

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Πλεονεκτήματα

Slipper docking cam og mic inkludert

Μειονεκτήματα

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Πλεονεκτήματα

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Μειονεκτήματα

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους USB-C, DP ή HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976

  7. Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

  8. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  9. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  10. Η έξοδος DisplayPort λειτουργεί μόνο με είσοδο DP ή USB-C.

  11. Το Mac OS δεν υποστηρίζει τη λειτουργία επέκτασης MST εξόδου DP.

  12. Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.

  13. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  14. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.