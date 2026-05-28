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326P1H/01
P Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
2560 x 1440 (QHD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB Type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τον συμβατό* φορητό υπολογιστή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, όπως USB-C, DisplayPort και HDMI, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D, είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.
Βραβεία
3.0
από 5
3
Κριτικές
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Επαληθευμένος αγοραστής
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Πλεονεκτήματα
Slipper docking cam og mic inkludert
Μειονεκτήματα
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Πλεονεκτήματα
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Μειονεκτήματα
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους USB-C, DP ή HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976
Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Η έξοδος DisplayPort λειτουργεί μόνο με είσοδο DP ή USB-C.
Το Mac OS δεν υποστηρίζει τη λειτουργία επέκτασης MST εξόδου DP.
Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.