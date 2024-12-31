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  • Business monitor Οθόνη UHD 4K
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  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Business monitor Οθόνη UHD 4K
    Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
  • Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες

Business monitorΟθόνη UHD 4K

27B1N3800/00

Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες
Αυτή η οθόνη 27" προβάλλει υπέροχες εικόνες σε ανάλυση 4K καθώς και ένα φάσμα 1,074 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Επιπλέον, η συνδεσιμότητα DisplayPort και το πάνελ IPS προσφέρουν μια εξαιρετική για όλες τις χρήσεις επιλογή για τον χώρο εργασίας σας.
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Απλοποιημένες καθημερινές εργασίες

  • Σειρά 3000

  • 27" (68,6 εκ.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Τεχνολογία IPS για πλήρη χρώματα και ευρεία οπτική γωνία

Τεχνολογία IPS για πλήρη χρώματα και ευρεία οπτική γωνία

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

1,074 δισεκ. χρώματα για ομαλές διαβαθμίσεις και ακρίβεια χρωματικής απόδοσης

1,074 δισεκ. χρώματα για ομαλές διαβαθμίσεις και ακρίβεια χρωματικής απόδοσης

Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος χρώματος με 1,074 δισεκ. χρώματα και εσωτερική επεξεργασία 12 bit, αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και χρωματική επικάλυψη.

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  4. Σε μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160, το βάθος χρώματος 10 bit μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα 60Hz με σύνδεση DisplayPort. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.

  5. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  6. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.

  7. Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

  8. Τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο, την ποσότητα και τις προδιαγραφές, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας ή περιοχής.