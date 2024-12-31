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27B1N3800/00
Σειρά 3000
27" (68,6 εκ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος χρώματος με 1,074 δισεκ. χρώματα και εσωτερική επεξεργασία 12 bit, αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και χρωματική επικάλυψη.
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.
Κριτικές
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Σε μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160, το βάθος χρώματος 10 bit μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα 60Hz με σύνδεση DisplayPort. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
Τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο, την ποσότητα και τις προδιαγραφές, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας ή περιοχής.