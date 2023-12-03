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Κάτι παραπάνω από πλήρως εξοπλισμένη
Αυτή η οθόνη πολλαπλών χρήσεων USB-C της Philips προσφέρει εγκατάσταση χωρίς ακαταστασία. Με ένα μόνο καλώδιο μπορείτε να βλέπετε ομαλά βίντεο υψηλής ανάλυσης, να μεταφέρετε δεδομένα και να φορτίζετε τον φορητό σας υπολογιστή. Το εξάρτημα συγκράτησης ακουστικών ανεβάζει τη διαχείριση καλωδίων σε άλλο επίπεδο.
Σειρά 5000
40 (39,53" / 100,4 εκ. διαγ.)
3440 x 1440 (WQHD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.
Με τον ενσωματωμένο διακόπτη KVM MultiClient, μπορείτε να ελέγξετε δύο ξεχωριστούς υπολογιστές με ένα σετ μόνιτορ-πληκτρολόγιο-ποντίκι. Ένα πρακτικό κουμπί σάς επιτρέπει να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των πηγών. Ιδανική και εύχρηστη επιλογή για εγκαταστάσεις που απαιτούν διπλή υπολογιστική ισχύ ή χρήση μιας μεγάλης οθόνης για την προβολή δύο διαφορετικών υπολογιστών.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Πλεονεκτήματα
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Πλεονεκτήματα
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Μειονεκτήματα
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Morbido77
19/05/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo Monitor
Ottimo monitor, ben costruito, utilizzato sia per gaming che per lavoro, bella risoluzione e colori. In generale lo consiglio vivamente per avere un grande schermo per uso promiscuo
Πλεονεκτήματα
Risoluzione, collegamenti, colori, refresh
Μειονεκτήματα
gestione setup grafico (software) un po macchinosa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C
Date of Use 2022-04-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C
Date of Use 2022-04-19
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Τιμή χρόνου απόκρισης ίση με το SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει του CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει του CIE1931
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει USB-C DP Alt mode
Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης, η διαδικτυακή μετάδοση βίντεο και ήχου μέσω του Διαδικτύου μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης του δικτύου σας και η απόδοσή του θα καθορίσουν τη συνολική ποιότητα ήχου και βίντεο.
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
Η παροχή ρεύματος USB-C αυτής της οθόνης είναι 100 W (96 W τυπικά). Η μέγιστη παροχή ρεύματος εξαρτάται από τη συσκευή σας.
Κατά τον υπολογισμό του ενεργειακού κόστους, εξαιρείται η εξοικονόμηση ενέργειας από το PowerSensor (USB και παροχή ρεύματος).
Η αξιολόγηση EPEAT ισχύει μόνο όπου η Philips καταχωρίζει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για την κατάσταση καταχώρισης στη χώρα σας.
Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες των χαρακτηριστικών.