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Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να επανασυνδέσω την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με την εφαρμογή Sonicare (μόνο σε Android);

Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού για την επιδιόρθωση ενός προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα ορισμένων τηλεφώνων Android, το οποίο εμποδίζει τη σύνδεση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας και να επανασυνδέσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με την εφαρμογή Sonicare. 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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