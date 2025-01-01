Υποστήριξη Philips Ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή Sonicare App / Sonicare for Kids;

Η εφαρμογή Philips Sonicare διατίθεται στα περισσότερα smartphone εφόσον το λειτουργικό σύστημα (OS) πληροί την παρακάτω ελάχιστη απαίτηση.

Android: Android 12 και νεότερες εκδόσεις

Apple: iOS 17 και νεότερες εκδόσεις

Η εφαρμογή Philips Sonicare for Kids είναι διαθέσιμη στα περισσότερα smartphone και tablet, εφόσον το λειτουργικό σύστημα (OS) πληροί την παρακάτω ελάχιστη απαίτηση.

Android: Android 8 και νεότερες εκδόσεις

Apple: IOS 12 και νεότερες εκδόσεις

Οι συσκευές Android ή Apple που έχουν ξεκλείδωτο λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζονται σε καμία από τις δύο εφαρμογές. Ακόμη, δεν υποστηρίζονται συσκευές της επωνυμίας Huawei, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές από το Google Play Store ή το Apple iOS Store.