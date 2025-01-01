ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή Sonicare App / Sonicare for Kids;

Η εφαρμογή Philips Sonicare διατίθεται στα περισσότερα smartphone εφόσον το λειτουργικό σύστημα (OS) πληροί την παρακάτω ελάχιστη απαίτηση.

Android: Android 12 και νεότερες εκδόσεις
Apple: iOS 17 και νεότερες εκδόσεις

Η εφαρμογή Philips Sonicare for Kids είναι διαθέσιμη στα περισσότερα smartphone και tablet, εφόσον το λειτουργικό σύστημα (OS) πληροί την παρακάτω ελάχιστη απαίτηση. 

Android: Android 8 και νεότερες εκδόσεις
Apple: IOS 12 και νεότερες εκδόσεις 

Οι συσκευές Android ή Apple που έχουν ξεκλείδωτο λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζονται σε καμία από τις δύο εφαρμογές. Ακόμη, δεν υποστηρίζονται συσκευές της επωνυμίας Huawei, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές από το Google Play Store ή το Apple iOS Store. 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης