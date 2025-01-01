Υποστήριξη Philips Σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Sonicare;

Η εφαρμογή Sonicare και Sonicare For Kids είναι διαθέσιμη για Android και iOS. Η παρακάτω λίστα δείχνει αν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Η εφαρμογή Sonicare For Kids είναι διαθέσιμη στη Λευκορωσία. Δεν διατίθεται στην Ελλάδα, το Κουβέιτ, την Πορτογαλία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σερβία, το Καζακστάν, το Ισραήλ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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