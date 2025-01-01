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Υποστήριξη Philips

Σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Sonicare;

Η εφαρμογή Sonicare και Sonicare For Kids είναι διαθέσιμη για Android και iOS. Η παρακάτω λίστα δείχνει αν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.  

Η εφαρμογή Sonicare For Kids είναι διαθέσιμη στη Λευκορωσία. Δεν διατίθεται στην Ελλάδα, το Κουβέιτ, την Πορτογαλία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σερβία, το Καζακστάν, το Ισραήλ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

 

Βόρεια Αμερική 

Ευρώπη 

Μέση Ανατολή 

Ασία και Ειρηνικός 

Αφρική

Καναδάς 

Αυστρία 

Κουβέιτ 

Αυστραλία 

Νότια Αφρική

Ηνωμένες Πολιτείες 

Βέλγιο 

Σαουδική Αραβία 

Πορσελάνη 

 

Μεξικό

Βουλγαρία 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Ιαπωνία

 

 

Κροατία 

 

Μαλαισία

 

 

Τσεχική Δημοκρατία 

 

Νέα Ζηλανδία

 

 

Δανία 

 

Σιγκαπούρη 

 

Εσθονικά 

 

Νότια Κορέα

 

 

Φινλανδία  

 

Ταϊλάνδη 

 

Γαλλία 

 

 

 

Γερμανία  

 

 

 

 

Ελλάδα 

 

 

 

Ουγγαρία 

 

 

 

 

Ιρλανδία 

 

 

 

 

Ιταλία 

 

 

 

 

Λετονικά 

 

 

 

 

Λιθουανία 

 

 

 

 

Λουξεμβούργο 

 

 

 

 

Ολλανδία 

 

 

 

 

Νορβηγία 

 

 

 

 

Πολωνία 

 

 

 

 

Πορτογαλία 

 

 

 

 

Ρουμανία 

 

 

 

 

Ρωσία 

 

 

 

 

Σερβία

 

 

 

 

Σλοβακία 

 

 

 

 

Σλοβενία  

 

 

 

 

Ισπανία  

 

 

 

 

Σουηδία 

 

 

 

 

Ελβετία 

 

 

 

 

Ουκρανία 

 

 

 
 Ηνωμένο Βασίλειο  
 		 
 Καζακστάν
 		   
 Ισραήλ
 		   
 Γαλοπούλα
 		   

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7423/09 , HX7420/08 , HX7421/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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