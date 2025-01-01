Γιατί η εφαρμογή Philips Sonicare απαιτεί δικαιώματα

Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπει στην εφαρμογή Philips Sonicare να λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για το βούρτσισμα. Η εφαρμογή Philips Sonicare δεν απαιτεί τη λειτουργία της υπηρεσίας τοποθεσίας. Ωστόσο, τα δεδομένα τοποθεσίας σας θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ενός καταστήματος στην περιοχή σας ή για την παραπομπή σας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για τη χώρα σας.