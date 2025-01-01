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Γιατί η εφαρμογή Philips Sonicare απαιτεί δικαιώματα

Η εφαρμογή Philips Sonicare ζητά δικαίωμα πρόσβασης σε χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής σας, όπως άδεια πρόσβασης σε τοποθεσία ή σε επαφές. Μάθετε γιατί.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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