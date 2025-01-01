Γιατί η εφαρμογή Philips Sonicare απαιτεί δικαιώματα
Η εφαρμογή Philips Sonicare ζητά δικαίωμα πρόσβασης σε χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής σας, όπως άδεια πρόσβασης σε τοποθεσία ή σε επαφές. Μάθετε γιατί.
Η εφαρμογή Philips Sonicare μπορεί να ζητήσει δικαιώματα πρόσβασης στα εξής:
Υπηρεσίες τοποθεσίας
Ταυτότητα
Ημερολόγιο
Επαφές
Λειτουργία τηλεφώνου
Μικρόφωνο
Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπει στην εφαρμογή Philips Sonicare να λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για το βούρτσισμα. Η εφαρμογή Philips Sonicare δεν απαιτεί τη λειτουργία της υπηρεσίας τοποθεσίας. Ωστόσο, τα δεδομένα τοποθεσίας σας θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ενός καταστήματος στην περιοχή σας ή για την παραπομπή σας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για τη χώρα σας.
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Google+ ή Facebook για εύκολη πρόσβαση.
Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα συμβάν ημερολογίου με τον οδοντίατρό σας ή τον ειδικό στοματικής υγιεινής. Αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία των ραντεβού σας.
Οι επαφές σάς επιτρέπουν να μοιραστείτε τις αναφορές προόδου βουρτσίσματος με τον οδοντίατρο ή τον ειδικό στοματικής υγιεινής σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνία με τον οδοντίατρο ή τον ειδικό στοματικής υγιεινής σας.
Για να καλέσετε απευθείας το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips, απαιτούνται δικαιώματα τηλεφώνου.
Για την αναπαραγωγή ήχου μέσω της εφαρμογής, απαιτούνται δικαιώματα μικροφώνου. Η πρόσβαση στο μικρόφωνό σάς επιτρέπει επίσης τη χρήση εικονικών βοηθών, όπως το Siri ή ο Βοηθός Google, για το άνοιγμα της εφαρμογής. Η εφαρμογή Philips Sonicare δεν θα πραγματοποιεί ποτέ εγγραφές μικροφώνου.
Εφαρμογή Sonicare: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη πολιτική απορρήτου εδώ .
Εφαρμογή Sonicare for Kids: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη πολιτική απορρήτου εδώ.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›