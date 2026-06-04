Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να δηλώσω την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Όταν δηλώνετε μια οδοντόβουρτσα Sonicare, μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν ειδικές προσφορές τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε. Μπορείτε να δηλώσετε την οδοντόβουρτσά σας μέσω της διεύθυνσης Philips.com ή της εφαρμογής Sonicare. Μπορείτε να δηλώσετε την οδοντόβουρτσά σας μέσω της εφαρμογής μόνο αν διαθέτετε οδοντόβουρτσα με δυνατότητα σύνδεσης στην εφαρμογή.

Δηλώστε το προϊόν σας μέσω του Philips.com Συνδεθείτε στον λογαριασμό My Philips ή δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Δηλώστε το προϊόν σας" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Δηλώστε το προϊόν σας μέσω της εφαρμογής Sonicare Συνδεθείτε στον λογαριασμό My Philips στην εφαρμογή. Συνδέστε την οδοντόβουρτσά σας με την εφαρμογή μέσω Bluetooth. Μόλις συνδεθείτε, κάντε κλικ στις τρεις τελείες στην κάτω δεξιά γωνία. Επιλέξτε "Τα προϊόντα μου" από το μενού. Κάντε κλικ στην επιλογή ''Δήλωση του προϊόντος μου'' και ακολουθήστε τις οδηγίες.