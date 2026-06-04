ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να δηλώσω την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Όταν δηλώνετε μια οδοντόβουρτσα Sonicare, μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν ειδικές προσφορές τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε. Μπορείτε να δηλώσετε την οδοντόβουρτσά σας μέσω της διεύθυνσης Philips.com ή της εφαρμογής Sonicare. Μπορείτε να δηλώσετε την οδοντόβουρτσά σας μέσω της εφαρμογής μόνο αν διαθέτετε οδοντόβουρτσα με δυνατότητα σύνδεσης στην εφαρμογή.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX3689/43 , HX7106/01 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης