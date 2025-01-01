Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το σύστημα απολύμανσης UV της Sonicare;

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες παρακάτω, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα απολύμανσης UV Philips Sonicare. Το σύστημα απολύμανσης λειτουργεί μόνο με κουμπωτές κεφαλές βουρτσίσματος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare For Kids. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα της κεφαλής βουρτσίσματος ταξιδίου πριν από τη χρήση.

1. Συνδέστε το σύστημα απολύμανσης σε μια πρίζα που λειτουργεί.

2. Μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε την κεφαλή βουρτσίσματος και τινάξτε τη για να απομακρύνετε την περίσσεια νερού.

3. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στην εσοχή της θύρας στο σύστημα απολύμανσης και τραβήξτε τη θύρα για να την ανοίξετε.

4. Τοποθετήστε την κεφαλή βουρτσίσματος σε έναν από τους δύο γάντζους του συστήματος απολύμανσης. Βεβαιωθείτε ότι οι τρίχες είναι στραμμένες προς τον λαμπτήρα.

5. Κλείστε τη θύρα και πατήστε το πράσινο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να επιλέξετε τον κύκλο καθαρισμού UV. Το σύστημα απολύμανσης λειτουργεί μόνο αν η θύρα έχει κλείσει σωστά και σταματά να λειτουργεί αν ανοίξει.

Το σύστημα απολύμανσης βρίσκεται σε λειτουργία όταν η λυχνία ανάβει στο παράθυρο. Ο κύκλος απολύμανσης διαρκεί 10 λεπτά και απενεργοποιείται αυτόματα.