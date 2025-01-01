Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να συνδέσω την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με την εφαρμογή Sonicare (μόνο σε Android);

Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού για την επιδιόρθωση ενός προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα ορισμένων τηλεφώνων Android, το οποίο εμποδίζει τη σύνδεση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας και να συνδέσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με την εφαρμογή Sonicare.

Πρώτο βήμα Ανοίξτε την εφαρμογή Sonicare και συνδέστε την οδοντόβουρτσα. Θα πρέπει να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Δεύτερο βήμα Τώρα θα εμφανιστεί η οθόνη Connection help (Βοήθεια σύνδεσης). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη (απεικονίζονται παρακάτω).



Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στις Settings (Ρυθμίσεις) ή στη γραμμή κατάστασης της κινητής συσκευής σας:



1. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi.



2. Ενεργοποίησε και απενεργοποίησε τη Λειτουργία πτήσης.



3. Αφήστε το Wi-Fi και τη Λειτουργία πτήσης απενεργοποιημένα και το Bluetooth ενεργοποιημένο.



Επιστρέψτε στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας στην οδοντόβουρτσά σας και κάντε κλικ στο κουμπί «Update» (Ενημέρωση) παρακάτω, για να συνδεθείτε και να ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Τρίτο βήμα Τώρα, θα εμφανιστεί η οθόνη My handle update (Ενημέρωση της λαβής μου), η οποία θα αναφέρει ότι γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού.



Σημείωση: Κρατήστε τη λαβή μακριά από τον φορτιστή και μείνετε κοντά κατά την ενημέρωση. Τέταρτο βήμα Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση Update complete (Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε). Μπορείτε τώρα να πατήσετε Continue (Συνέχεια) και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συνδεσιμότητα; Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με την εφαρμογή Sonicare στη συσκευή Android, επισκεφθείτε τη σελίδα επισκευή ή αντικατάσταση στην τοποθεσία web της Philips.