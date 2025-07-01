Υποστήριξη Philips Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν φορτίζεται

Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.



Αν η οδοντόβουρτσά σας δεν φορτίζεται, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.



Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

1. Χρησιμοποιήστε τον σωστό φορτιστή. Οι φορτιστές για όλες τις οδοντόβουρτσες Sonicare είναι διαφορετικοί και δεν είναι συμβατοί με άλλα μοντέλα Sonicare. Συνιστούμε να φορτίζετε την οδοντόβουρτσα χρησιμοποιώντας τον γνήσιο φορτιστή που τη συνόδευε.



Σημείωση: Αν βρίσκεστε στην Κίνα και αγοράσατε την οδοντόβουρτσά σας πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, καλέστε στο 4008 800 008 για υποστήριξη. 2. Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή τροφοδοσίας. Η οδοντόβουρτσά σας δεν φορτίζει όταν συνδέεται στην πρίζα; Η πρίζα μπορεί να μην λειτουργεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πρίζα για τη φόρτιση.

3. Ελέγξτε αν ο μετασχηματιστής ή το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί βλάβη. Ελέγξτε αν ο μετασχηματιστής ή το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί βλάβη. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά στο τροφοδοτικό ή στο καλώδιο, διακόψτε αμέσως τη χρήση του. Αγοράστε ένα ανταλλακτικό από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.



Σημείωση: Αν βρίσκεστε στην Κίνα και αγοράσατε την οδοντόβουρτσά σας πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, καλέστε στο 4008 800 008 για υποστήριξη. 4. Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα σωστά στον φορτιστή. Αν χρησιμοποιείτε σταντ, επιφάνεια ή γυαλί φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα έχει τοποθετηθεί στο κέντρο στον φορτιστή. Η οδοντόβουρτσα θα εκπέμψει δύο σύντομα ηχητικά σήματα ή η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα ανάψει, επιβεβαιώνοντας ότι η οδοντόβουρτσα έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή.



Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής δεν είναι τοποθετημένος σε μεταλλική επιφάνεια ή κοντά σε άλλους φορτιστές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές κατά τη φόρτιση. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας; Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση της οδοντόβουρτσάς σας.