Υποστήριξη Philips Πώς λειτουργεί η ανάδραση αισθητήρα πίεσης στην οδοντόβουρτσα Sonicare;

Η οδοντόβουρτσα Sonicare μετρά την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα, για προστασία των ούλων και των δοντιών σας. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η λαβή θα αλλάξει τη δόνησή της.

Θα ειδοποιηθείτε όταν εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Ανάλογα με το μοντέλο της οδοντόβουρτσάς σας, αυτό μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σήματα:

Φως στη βάση της οδοντόβουρτσας (Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000 – 7000 Series και Advanced Clean μόνο)

Η λυχνία LED υπενθύμισης κεφαλής βουρτσίσματος θα αναβοσβήνει.

Αλλαγή στη δόνηση και, συνεπώς, στην ένταση του βουρτσίσματος.

Ήχο ή/και παλλόμενο ήχο.

Αυτά τα σήματα θα σταματήσουν όταν μειώσετε την πίεση.

Αν η οδοντόβουρτσά σας δεν ανταποκρίνεται όταν ασκείτε πίεση, ελέγξτε αν η λειτουργία του αισθητήρα πίεσης είναι ενεργοποιημένη. Συνήθως μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία τοποθετώντας την οδοντόβουρτσα στη βάση φόρτισης και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για έως και 7 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να ακούσετε μια σειρά από ηχητικά σήματα και να δείτε μια ενδεικτική λυχνία LED να ανάβει στο κάτω μέρος της λαβής.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για να επιβεβαιώσετε αν το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει λειτουργία αισθητήρα πίεσης και για να επαληθεύσετε τα ακριβή βήματα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Αν ο αισθητήρας πίεσης ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν δεν ασκείτε πίεση, δοκιμάστε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο προβλήματα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω υποστήριξη.