Ποιες είναι οι λειτουργίες βουρτσίσματος για την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Η οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες βουρτσίσματος. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά οδοντόβουρτσα.

Η προεπιλεγμένηλειτουργία της οδοντόβουρτσάς σας είναι ο Καθαρισμός. Αυτή η λειτουργία παρέχει 2 λεπτά χρόνο βουρτσίσματος και είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

Οι άλλες λειτουργίες βουρτσίσματος είναι οι εξής:

Βαθύς καθαρισμός (3:00 λεπτά): Επιτρέπει επιπλέον χρόνο για βούρτσισμα στα προβληματικά σημεία.

Βαθύς καθαρισμός+ (2:00/3:00 λεπτά): Παρόμοιος με τη λειτουργία Βαθύς καθαρισμός. Όταν η οδοντόβουρτσα είναι συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία διαρκεί 2 λεπτά. Η ανατροφοδότηση BrushPacer λαμβάνει χώρα κάθε 20 δευτερόλεπτα. Αν η οδοντόβουρτσα δεν είναι συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία διαρκεί 3 λεπτά. Η ανατροφοδότηση BrushPacer λαμβάνει χώρα κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Λεύκανση (2:30 λεπτά): Ιδανική για την αφαίρεση επιφανειακών κηλίδων.

Γυάλισμα (1:00 λεπτά): Ιδανική για εξομάλυνση της επιφάνειας των δοντιών σας.

Φροντίδα ούλων (3:00 λεπτά): Ιδανική για τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων σας.

Υγεία ούλων (3:20 λεπτά): Σχεδιάστηκε για να καθαρίζει και να κάνει μασάζ στα ούλα σας, προσφέροντας ιδανική υγεία των ούλων.

Ευαίσθητα δόντια (2:00 λεπτά): Ήπιοι κραδασμοί, κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια.

Φροντίδα γλώσσας (20 δευτερόλεπτα): Καθαρίστε τη γλώσσα σας με την κεφαλή βουρτσίσματος TongueCare.