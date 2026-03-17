Ποιες είναι οι λειτουργίες βουρτσίσματος για την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Η οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες βουρτσίσματος. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά οδοντόβουρτσα.

Η προεπιλεγμένηλειτουργία της οδοντόβουρτσάς σας είναι ο Καθαρισμός. Αυτή η λειτουργία παρέχει 2 λεπτά χρόνο βουρτσίσματος και είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση. 

Οι άλλες λειτουργίες βουρτσίσματος είναι οι εξής: 

  • Βαθύς καθαρισμός (3:00 λεπτά): Επιτρέπει επιπλέον χρόνο για βούρτσισμα στα προβληματικά σημεία.
  • Βαθύς καθαρισμός+ (2:00/3:00 λεπτά): Παρόμοιος με τη λειτουργία Βαθύς καθαρισμός. Όταν η οδοντόβουρτσα είναι συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία διαρκεί 2 λεπτά. Η ανατροφοδότηση BrushPacer λαμβάνει χώρα κάθε 20 δευτερόλεπτα. Αν η οδοντόβουρτσα δεν είναι συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία διαρκεί 3 λεπτά. Η ανατροφοδότηση BrushPacer λαμβάνει χώρα κάθε 30 δευτερόλεπτα. 
  • Λεύκανση (2:30 λεπτά): Ιδανική για την αφαίρεση επιφανειακών κηλίδων.
  • Γυάλισμα (1:00 λεπτά): Ιδανική για εξομάλυνση της επιφάνειας των δοντιών σας.
  • Φροντίδα ούλων (3:00 λεπτά): Ιδανική για τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων σας.
  • Υγεία ούλων (3:20 λεπτά): Σχεδιάστηκε για να καθαρίζει και να κάνει μασάζ στα ούλα σας, προσφέροντας ιδανική υγεία των ούλων.
  • Ευαίσθητα δόντια (2:00 λεπτά): Ήπιοι κραδασμοί, κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια.
  • Φροντίδα γλώσσας (20 δευτερόλεπτα): Καθαρίστε τη γλώσσα σας με την κεφαλή βουρτσίσματος TongueCare.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX3689/43 , HX7106/01 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

