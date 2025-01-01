Υποστήριξη Philips Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον φορτιστή μου Sonicare με άλλες οδοντόβουρτσες;

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή που συνόδευε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare. Ορισμένα μοντέλα φορτιστών είναι επίσης εναλλάξιμα. Δείτε παρακάτω τους διάφορους τύπους φορτιστών που ταιριάζουν στην οδοντόβουρτσα Sonicare που διαθέτετε.



Σημείωση: Αν βρίσκεστε στην Κίνα και αγοράσατε την οδοντόβουρτσά σας πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, καλέστε στο 4008 800 008 για υποστήριξη.

Τυπικός φορτιστής Όλες οι οδοντόβουρτσες Sonicare με οπή στη βάση της λαβής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους φορτιστές μας, οι οποίες διαθέτουν μια σταθερή ακίδα στη βάση.

Σημείωση: Η σειρά DiamondClean και Prestige δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον φορτιστή.

Τα αναγνωριστικά μοντέλων είναι τα εξής: Φορτιστής 9900 Prestige Ο φορτιστής 9900 Prestige διαθέτει βάση φόρτισης και σταντ φόρτισης.

Τοποθετήστε το σταντ πάνω στη βάση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας στο σταντ.

Η βάση φόρτισης θα έχει τους αριθμούς μοντέλου CBB1001 ή CBB2001, ανάλογα με το χρώμα.

Φορτιστές DiamondClean, DiamondClean Smart και DiamondClean 9000 Οι φορτιστές DiamondClean και DiamondClean Smart μοιάζουν, αλλά λειτουργούν μόνο με την οδοντόβουρτσα που συνοδεύουν. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός στο κάτω μέρος του φορτιστή είναι συμβατός με τον κωδικό στο κάτω μέρος της λαβής της οδοντόβουρτσας.

Μοντέλο οδοντόβουρτσας Power Κωδικός στο κάτω μέρος της λαβής Κωδικός στο κάτω μέρος του φορτιστή DiamondClean HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W HX9100 DiamondClean Smart HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001 DiamondClean 9000 HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

