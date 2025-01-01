Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να φορτίσω την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.

Ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε, μπορείτε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με διαφορετικούς τρόπους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον γνήσιο φορτιστή που συνόδευε την οδοντόβουρτσά σας. Δεν είναι όλοι οι φορτιστές Sonicare συμβατοί με άλλους. Ο φορτιστής μπορεί να είναι μια υποδοχή USB-A που απαιτεί τροφοδοτικό τοίχου (δεν περιλαμβάνεται).Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση της οδοντόβουρτσάς σας.