Πώς μπορώ να φορτίσω την οδοντόβουρτσα Sonicare;

Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών. 

Ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε, μπορείτε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με διαφορετικούς τρόπους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον γνήσιο φορτιστή που συνόδευε την οδοντόβουρτσά σας. Δεν είναι όλοι οι φορτιστές Sonicare συμβατοί με άλλους. Ο φορτιστής μπορεί να είναι μια υποδοχή USB-A που απαιτεί τροφοδοτικό τοίχου (δεν περιλαμβάνεται).

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση της οδοντόβουρτσάς σας. 
  1. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα.
  2. Τοποθετήστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας στη βάση φόρτισης.
  3. Η ένδειξη μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει* υποδεικνύοντας ότι η οδοντόβουρτσα φορτίζεται. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν φορτιστεί πλήρως, κάτι για το οποίο μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες. 
Μπορείτε να αφήσετε την οδοντόβουρτσα σε συνδεδεμένο φορτιστή μεταξύ των βουρτσισμάτων, καθώς αυτό δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

*Σημείωση: Η DailyClean 1100 δεν διαθέτει ενδεικτική λυχνία μπαταρίας.
 

Τυπικός φορτιστής Sonicare

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX3689/43 , HX7106/01 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

