Υποστήριξη Philips Η δόνηση της οδοντόβουρτσας Sonicare είναι πολύ δυνατή

Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.



Οι οδοντόβουρτσες Sonicare χρησιμοποιούν ισχυρές δονήσεις για τον καθαρισμό των δοντιών σας. Αν αυτή είναι η πρώτη σας ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορεί να χρειαστείτε λίγο χρόνο για να συνηθίσετε τις δονήσεις. Δοκιμάστε μερικές από τις παρακάτω συμβουλές!

1.Μειώστε το επίπεδο έντασης 3000 - 4000 Series, ProtectiveClean 4100 - 4300, 5500 Series: Επιλέξτε μεταξύ χαμηλής και υψηλής έντασης πατώντας το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα και κατόπιν πατώντας δεύτερη φορά εντός 2 δευτερολέπτων για να αλλάξετε την ένταση. Να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά, η προεπιλεγμένη ένταση έχει οριστεί σε χαμηλή. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, 6100 - 6700 Series: Όταν τοποθετείται στη λαβή, η έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος επιλέγει αυτόματα την προτεινόμενη ένταση. Αν θέλετε διαφορετική ένταση, μπορείτε να την επιλέξετε πατώντας το κουμπί λειτουργίας/έντασης κατά το βούρτσισμα. Η ένταση δεν μπορεί να αλλάξει αν η λαβή είναι απενεργοποιημένη ή σε παύση. Ανάλογα με το μοντέλο της οδοντόβουρτσας που έχετε, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης. Ελέγξτε αν η λειτουργία EasyStart είναι ενεργοποιημένη Αν η οδοντόβουρτσά σας διαθέτει τη λειτουργία EasyStart, να θυμάστε ότι η λειτουργία EasyStart είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η λειτουργία EasyStart αυξάνει αργά το επίπεδο δόνησης στα πρώτα 14 βουρτσίσματα. Μπορεί να νιώσετε ότι η δόνηση είναι χαμηλότερη στην αρχή και ισχυρότερη στο τέλος του κύκλου βουρτσίσματος.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EasyStart ως εξής: Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη βάση φόρτισης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ενώ η οδοντόβουρτσα παραμένει στη βάση φόρτισης και μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας;

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας;Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει εσωτερική ζημιά. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση της οδοντόβουρτσάς σας κάνοντας κλικ εδώ