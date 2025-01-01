Υποστήριξη Philips Η οδοντόβουρτσα Sonicare κάνει δυνατό θόρυβο

Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.

Αν η οδοντόβουρτσά σας κάνει δυνατό θόρυβο, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.



Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1. Εξοικείωση με την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Οι οδοντόβουρτσες Sonicare χρησιμοποιούν ισχυρές δονήσεις για τον καθαρισμό των δοντιών σας. Ο ήχος που παράγεται είναι πιο δυνατός σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Αν αυτή είναι η πρώτη σας ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορεί να χρειαστείτε λίγο χρόνο για να συνηθίσετε το ηλεκτρικό βούρτσισμα.



2. Τοποθετήστε μια κεφαλή βουρτσίσματος στην οδοντόβουρτσά σας. Αν ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα χωρίς κεφαλή βουρτσίσματος, θα ακούγεται περισσότερος θόρυβος. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι στην οδοντόβουρτσά σας είναι τοποθετημένη μια κεφαλή βουρτσίσματος.



3. Τοποθετήστε σωστά την κεφαλή βουρτσίσματος. Αν η οδοντόβουρτσά σας κάνει έναν αφύσικα δυνατό θόρυβο, ίσως αυτό οφείλεται σε χαλαρή τοποθέτηση της κεφαλής βουρτσίσματος. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή βουρτσίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη λαβή και δεν είναι χαλαρή. Θα παραμείνει ένα μικρό κενό ανάμεσα στη λαβή και την κεφαλή βουρτσίσματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τις δονήσεις.

4. Αντικαταστήστε την κεφαλή βουρτσίσματος. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η κεφαλή βουρτσίσματος έχει φθαρεί. Συνιστούμε να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος κάθε τρεις μήνες. Μπορείτε να αγοράσετε μια νέα κεφαλή βουρτσίσματος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 5. Εντοπίστε από πού προέρχεται ο θόρυβος. Δοκιμάστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Αφαιρέστε την κεφαλή βουρτσίσματος από τη λαβή.

Βήμα 2: Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσά σας.



Η οδοντόβουρτσά σας κάνει ακόμα δυνατό ή αφύσικο θόρυβο; Ναι: Η οδοντόβουρτσά σας έχει χαλάσει. Συνιστούμε να ζητήσετε ηλεκτρονική επισκευή ή αντικατάσταση.

Όχι: Εάν ο θόρυβος σταματήσει, η κεφαλή βουρτσίσματος είναι ελαττωματική ή έχει φθαρεί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος με μια καινούργια. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας; Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση της οδοντόβουρτσάς σας.