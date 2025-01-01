Η αναρρόφηση του ηλεκτρικού θήλαστρου Philips Avent είναι πολύ χαμηλή

Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου που έρχονται σε επαφή με το στήθος και το μητρικό γάλα πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο για πρώτη φορά και μετά από κάθε χρήση.

Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση και τον καθαρισμό της βαλβίδας. Εάν υποστεί ζημιά, το θήλαστρο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Για να καθαρίσετε τη βαλβίδα, τρίψτε την απαλά με τα δάχτυλά σας σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσα στη βαλβίδα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε συνολικά την αντλία σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα και καλά σφραγισμένα. Τα χαλαρά ή ακατάλληλα τοποθετημένα εξαρτήματα θα μειώσουν το επίπεδο αναρρόφησης. Η συναρμολόγηση της αντλίας αμέσως μετά την απολύμανση, όταν είναι ακόμη υγρή, μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο αναρρόφησης.

Εάν διαθέτετε πολλά διαφορετικά προϊόντα θήλαστρου Philips Avent, βεβαιωθείτε ότι δεν αναμιγνύετε τα εξαρτήματα και μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από άλλες μάρκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συναρμολόγηση της αντλίας, μεταβείτε στη σελίδα philips.com/support για το προϊόν σας και αναζητήστε την ενότητα "Συναρμολόγηση" ή ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.