Υποστήριξη Philips Ποιοι στηθόδεσμοι λειτουργούν με το ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent;

Το ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent έχει σχεδιαστεί για χρήση με διάφορους στηθόδεσμους, για πιο εύκολη και άνετη άντληση. Ελέγξτε τις παρακάτω συμβουλές χρήσης για το συγκεκριμένο μοντέλο που διαθέτετε.

Ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent Hands-free Τα προστατευτικά και τα κύπελλα ταιριάζουν στους περισσότερους κανονικούς στηθόδεσμους και στηθόδεσμους θηλασμού.

Εάν αισθάνεστε άβολα κατά την άντληση, δοκιμάστε να επιλέξετε έναν πιο ελαστικό στηθόδεσμο (αλλά όχι πολύ ελαστικό ώστε να μην γλιστρούν τα κύπελλα κατά την άντληση).

Δεν συνιστάται η χρήση στηθόδεσμου με μπαλένα. Μονό/διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent Λειτουργεί σωστά με τους περισσότερους κανονικούς στηθόδεσμους θηλασμού.

Λειτουργεί καλά με τους περισσότερους στηθόδεσμους άντλησης με μεγαλύτερα ανοίγματα στη θήκη θήλαστρου (το κυρίως μέρος του θήλαστρου δεν μπορεί να προσαρτηθεί μέσω του στηθόδεσμου).

Δεν συνιστάται η χρήση στηθόδεσμου που διαθέτει κυκλικές οπές αντί για σχισμές.