Υποστήριξη Philips Μπορώ να χρησιμοποιήσω το διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο ως μόνο;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent ή το ηλεκτρικό θήλαστρο hands-free ως μονό θήλαστρο.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε συνδέοντας μόνο έναν σωλήνα στο μοτέρ ή αποσυνδέοντας έναν σωλήνα από ένα κύπελλο συλλογής που δεν χρησιμοποιείται.

Η αναρρόφηση του θήλαστρου θα παραμείνει σταθερή ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε τον δεύτερο σωλήνα.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον αποσυνδεδεμένο σωλήνα από το μοτέρ ή, εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό θήλαστρο hands-free, να τον στερεώσετε στο σύνδεσμο σωλήνα για να μην σας ενοχλεί και για να περιορίσετε τον θόρυβο από τη μονάδα μοτέρ.