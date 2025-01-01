Μπορώ να χρησιμοποιήσω το διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο ως μόνο;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent ή το ηλεκτρικό θήλαστρο hands-free ως μονό θήλαστρο.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε συνδέοντας μόνο έναν σωλήνα στο μοτέρ ή αποσυνδέοντας έναν σωλήνα από ένα κύπελλο συλλογής που δεν χρησιμοποιείται.

Η αναρρόφηση του θήλαστρου θα παραμείνει σταθερή ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε τον δεύτερο σωλήνα.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον αποσυνδεδεμένο σωλήνα από το μοτέρ ή, εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό θήλαστρο hands-free, να τον στερεώσετε στο σύνδεσμο σωλήνα για να μην σας ενοχλεί και για να περιορίσετε τον θόρυβο από τη μονάδα μοτέρ.

    Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF531/11 , SCF439/01 , SCD553/11 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

