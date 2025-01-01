Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να αποτρέψω τη διαρροή γάλακτος από το θήλαστρο Hands-free Philips Avent;

Το θήλαστρο μπορεί να στάζει γάλα εξαιτίας της ακατάλληλης συναρμολόγησης του προστατευτικού στήθους και του κύπελλου. Η σύνδεση μεταξύ του προστατευτικού στήθους και του κύπελλου πρέπει να είναι πλήρως στεγανή και κλειστή.

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, βεβαιωθείτε ότι το χείλος καλύπτει πλήρως τα άκρα του κύπελλου συλλογής.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τι πρέπει να προσέξετε και τι να αποφύγετε: Πώς να συναρμολογήσετε το θήλαστρο Hands-free Philips Avent; Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο συναρμολόγησης του θήλαστρου Hands-free Philips Avent. Πώς να ρίξετε το γάλα σε άλλο δοχείο; Για να αποφύγετε τις διαρροές όταν αδειάζετε το μητρικό γάλα από το κύπελλο συλλογής σε άλλο δοχείο, μην αφαιρείτε το προστατευτικό στήθους από το κύπελλο. Το προστατευτικό στήθους διαθέτει στόμιο εκροής στο επάνω μέρος. Χρησιμοποιήστε το για να αδειάσετε εντελώς το κύπελλο όταν αδειάζετε το γάλα σε άλλο δοχείο ή σε σακούλα αποθήκευσης μητρικού γάλακτος.