Πώς μπορώ να αποτρέψω τη διαρροή γάλακτος από το θήλαστρο Hands-free Philips Avent;

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Το θήλαστρο μπορεί να στάζει γάλα εξαιτίας της ακατάλληλης συναρμολόγησης του προστατευτικού στήθους και του κύπελλου. Η σύνδεση μεταξύ του προστατευτικού στήθους και του κύπελλου πρέπει να είναι πλήρως στεγανή και κλειστή.
Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, βεβαιωθείτε ότι το χείλος καλύπτει πλήρως τα άκρα του κύπελλου συλλογής.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF531/11 , SCD553/11 , SCF439/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›
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