Πώς πρέπει να αποθηκεύσω το αντλημένο μητρικό γάλα;

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα στο ψυγείο (σε θερμοκρασία κάτω από 4 ⁰C/39 ⁰F) για έως και 4 ημέρες ή στον καταψύκτη (σε θερμοκρασία κάτω από -18 ⁰C/0 ⁰F) για 6-12 μήνες χρησιμοποιώντας μπιμπερό, κύπελλο φύλαξης ή σακούλα αποθήκευσης μητρικού γάλακτος Philips Avent. Για μακροχρόνια αποθήκευση, συνιστάται ιδιαίτερα η βαθιά κατάψυξη (σε θερμοκρασία κάτω από -20 ⁰C/-4 ⁰F)

Όταν παίρνετε μητρικό γάλα μαζί σας, χρησιμοποιήστε το εντός 4 ωρών.

Ελέγξτε παρακάτω για τις συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης και τα σημεία αγοράς αξεσουάρ αποθήκευσης

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF531/11 , SCF554/11 , SCF439/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

