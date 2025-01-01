Υποστήριξη Philips Πώς πρέπει να αποθηκεύσω το αντλημένο μητρικό γάλα;

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα στο ψυγείο (σε θερμοκρασία κάτω από 4 ⁰C/39 ⁰F) για έως και 4 ημέρες ή στον καταψύκτη (σε θερμοκρασία κάτω από -18 ⁰C/0 ⁰F) για 6-12 μήνες χρησιμοποιώντας μπιμπερό, κύπελλο φύλαξης ή σακούλα αποθήκευσης μητρικού γάλακτος Philips Avent. Για μακροχρόνια αποθήκευση, συνιστάται ιδιαίτερα η βαθιά κατάψυξη (σε θερμοκρασία κάτω από -20 ⁰C/-4 ⁰F)

Όταν παίρνετε μητρικό γάλα μαζί σας, χρησιμοποιήστε το εντός 4 ωρών.

Ελέγξτε παρακάτω για τις συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης και τα σημεία αγοράς αξεσουάρ αποθήκευσης

Συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης γάλακτος Τοποθεσία Θερμοκρασία Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης Διαμέρισμα Έως 25 °C (77 °F) 4 ώρες Ψυγείο < 4 °C (40 °F) 4 ημέρες Καταψύκτης < -18 °C (0 °F) (όσο πιο κρύα τόσο καλύτερα) 6-12 μηνών Source: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm