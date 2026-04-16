Πώς να καθαρίζετε και να αποστειρώνετε το Philips Avent

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε το ηλεκτρικό θήλαστρο Philips Avent πριν από την πρώτη χρήση αλλά και στη συνέχεια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μάθετε παρακάτω πώς να διατηρείτε το θήλαστρο καθαρό.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να αποστειρώνετε τους σωλήνες σιλικόνης και τα καλύμματα, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με το γάλα. Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ και το τροφοδοτικό με ένα μαλακό, νωπό πανί.

Αποσυναρμολογήστε Αποσυναρμολογήστε το θήλαστρο πριν τον καθαρισμό 1. Ξεβιδώστε το μπιμπερό από το σώμα του θήλαστρου 2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 3. Αφαιρέστε τη λευκή βαλβίδα, το μαξιλαράκι και το διάφραγμα σιλικόνης από το σώμα του θήλαστρου Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί με τη λευκή βαλβίδα όταν την αφαιρείτε και την καθαρίζετε. Εάν υποστεί φθορά, το θήλαστρο δεν θα λειτουργεί σωστά. Για να αφαιρέσετε τη λευκή βαλβίδα, τραβήξτε απαλά τη ραβδωτή προεξοχή στο πλάι της βαλβίδας. Καθαρίστε με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα (εκτός από τη μονάδα του μοτέρ, το τροφοδοτικό, τους σωλήνες σιλικόνης και τα καλύμματα) σε ζεστό νερό με λίγο ήπιο υγρό απορρυπαντικό

Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα.

Μπορείτε επίσης να πλύνετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων (μόνο στην επάνω σχάρα).

Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια. Συμβουλή από ειδικούς: Για να καθαρίσετε τη βαλβίδα, τρίψτε τη μαλακά ανάμεσα στα δάχτυλά σας σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσα στη βαλβίδα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά

Αποστειρώστε Βράστε όλα τα εξαρτήματα για 5 λεπτά για να τα αποστειρώσετε (εκτός από το μοτέρ, το τροφοδοτικό, τους σωλήνες σιλικόνης προσαρμογής και τα καλύμματα).

Φροντίστε να αφήσετε το θήλαστρο να κρυώσει μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αποστείρωσης, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστό για να το αγγίξετε αμέσως μετά την αποστείρωση.

Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια.