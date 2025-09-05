Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια

Σας έχει τύχει να ξεχάσετε να κλείσετε τα ακουστικά σας; Ρυθμίστε το χρονόμετρο στη συνοδευτική εφαρμογή μας και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου και να ελέγχετε οι ίδιοι τα επίπεδα ήχου. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από προκαθορισμένα στυλ ήχου. Το στυλ "Voice" (Φωνή) είναι ιδανικό για podcast!