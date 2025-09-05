Αναζήτηση όρων

    Βυθιστείτε στον ήχο

    Στη δουλειά ή στη διασκέδαση, γεμίστε τις μέρες σας με αυτά τα ασύρματα ακουστικά με ακύρωση θορύβου! Διαθέτουν προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου, άνετη εφαρμογή, πλούσιο, λεπτομερή ήχο και ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης για παιχνίδια και ταινίες.

    Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    Βυθιστείτε στον ήχο

    • Ακύρωση θορύβου Pro
    • Ελαφριά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
    • Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
    • Χρόνος αναπαραγωγής έως 60 ώρες

    Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου Pro

    Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

    Ελαφριά, άνετα, αναδιπλούμενα – και κομψά!

    Οι στρογγυλές βάσεις των ακουστικών και ο κομψός σκελετός προσδίδουν σε αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής μια ξεχωριστή αίσθηση στυλ.Τα καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ εξασφαλίζουν άνετη αίσθηση για πολλές ώρες, ενώ διπλώνονται σε επίπεδη θέση και περιστρέφονται προς τα μέσα για εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα σας.

    Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα

    Θα απολαμβάνετε πλούσιο ήχο από τους οδηγούς 40 χιλ. και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου από την εφαρμογή στο αυτί. Για να απολαύσετε την πλήρη ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων χωρίς να ανεβάσετε την ένταση, απλώς ενεργοποιήστε τα δυναμικά μπάσα μέσω του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών ή της εφαρμογής Philips Headphones.

    Έως 60 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ( 45 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

    Απολαμβάνετε περισσότερες από 24 ώρες ακρόασης, ακόμα και αν έχετε ενεργοποιήσει την ακύρωση θορύβου. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόλις 2 ώρες μέσω USB-C, ενώ η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει επιπλέον 3 ώρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB-C για να συνδέσετε οποιαδήποτε smart συσκευή με θύρα USB-C.

    Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα

    Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

    Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων

    Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

    Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια

    Σας έχει τύχει να ξεχάσετε να κλείσετε τα ακουστικά σας; Ρυθμίστε το χρονόμετρο στη συνοδευτική εφαρμογή μας και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου και να ελέγχετε οι ίδιοι τα επίπεδα ήχου. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από προκαθορισμένα στυλ ήχου. Το στυλ "Voice" (Φωνή) είναι ιδανικό για podcast!

    Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips

    Από μουσική μέχρι podcast, με αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα απολαμβάνετε στο έπακρο το περιεχόμενο που αγαπάτε! Ακούστε ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσια μπάσα, από τους οδηγούς που είναι συντονισμένοι με την ηχητική υπογραφή Philips.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ακουστικό σύστημα
      Κλειστό
      Εύρος συχνοτήτων
      7 - 40.000 Hz
      Αντίσταση
      32 ohm
      Ευαισθησία
      96 dB (1k Hz)
      Διάμετρος ηχείου
      40  μμ
      Μέγιστη ισχύς
      30  mW
      Τύπος οδηγού
      Δυναμικό
      Ήχος υψηλής ανάλυσης
      Ναι

    • Συνδεσιμότητα

      Έκδοση Bluetooth
      5.2
      Προφίλ Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Μέγιστη ακτίνα λήψης
      Έως 10  ιγ
      Σύνδεση πολλαπλών σημείων
      Ναι
      Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής
      SBC
      Υποδοχή ακουστικών
      3.5  μμ

    • Εξωτερική συσκευασία

      Μήκος
      21.6  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      3
      Πλάτος
      21  εκ.
      Μικτό βάρος
      1.742  κ.
      Ύψος
      26.3  εκ.
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Καθαρό βάρος
      1.12  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.622  κ.

    • Άνεση

      Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
      Ναι
      Έλεγχος έντασης ήχου
      Ναι
      Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
      Ναι
      Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
      Ναι
      Τύπος ελέγχων
      Κουμπί

    • Ρεύμα

      Αριθμός μπαταριών
      1 τμχ.
      Χρόνος ομιλίας
      35 ώρες
      Χρόνος φόρτισης
      2 ώρες  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC)
      45  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC)
      60  ώρα(ες)
      Σύντομος κύκλος φόρτισης
      15 mins for 3 hrs
      Βάρος μπαταρίας (συνολικό)
      12.4  ζ
      Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά)
      600  mAh
      Τύπος μπαταρίας (ακουστικά)
      Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      25.5  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Ανάρτηση
      Πλάτος
      19.45  εκ.
      Βάθος
      6.2  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Μικτό βάρος
      0.5  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.303  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.197  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      21  εκ.
      Πλάτος
      18.7  εκ.
      Βάθος
      5  εκ.
      Βάρος
      0.271  κ.

    • Αξεσουάρ

      Καλώδιο ήχου
      Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ., Μ=1,2 μ.
      Οδηγός γρήγ. έναρξης
      Ναι
      Καλώδιο φόρτισης
      Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Λευκό
      Στυλ μεταφοράς
      Στήριγμα κεφαλής
      Αναδιπλούμενη σχεδίαση
      Επίπεδη θέση/Μικρό μέγεθος
      Υλικό σύζευξης αυτιού
      Ύφασμα
      Εφαρμογή στο αυτί
      Αγκαλιάζουν το αυτί
      Τύπος ακουστικού
      Κλειστού τύπου

    • Τηλεπικοινωνία

      Μικρόφωνο για κλήση
      1 mic

    • Λειτουργίες ANC

      Τεχνολογία ANC
      Υβριδικά
      Λειτουργία Επίγνωσης
      Ναι
      Μικρόφωνο για ANC
      4 μικρόφωνα
      ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
      Ναι

    • Φωνητικός βοηθός

      Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό
      • Apple Siri
      • Βοηθός Google
      Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
      Πατήστε το κουμπί ANC
      Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
      Ναι

