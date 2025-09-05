TAH7508BK/97
Βυθιστείτε στον ήχο
Στη δουλειά ή στη διασκέδαση, γεμίστε τις μέρες σας με αυτά τα ασύρματα ακουστικά με ακύρωση θορύβου! Διαθέτουν προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου, άνετη εφαρμογή, πλούσιο, λεπτομερή ήχο και ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης για παιχνίδια και ταινίες.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.
Οι στρογγυλές βάσεις των ακουστικών και ο κομψός σκελετός προσδίδουν σε αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής μια ξεχωριστή αίσθηση στυλ.Τα καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ εξασφαλίζουν άνετη αίσθηση για πολλές ώρες, ενώ διπλώνονται σε επίπεδη θέση και περιστρέφονται προς τα μέσα για εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα σας.
Θα απολαμβάνετε πλούσιο ήχο από τους οδηγούς 40 χιλ. και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου από την εφαρμογή στο αυτί. Για να απολαύσετε την πλήρη ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων χωρίς να ανεβάσετε την ένταση, απλώς ενεργοποιήστε τα δυναμικά μπάσα μέσω του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών ή της εφαρμογής Philips Headphones.
Απολαμβάνετε περισσότερες από 24 ώρες ακρόασης, ακόμα και αν έχετε ενεργοποιήσει την ακύρωση θορύβου. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόλις 2 ώρες μέσω USB-C, ενώ η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει επιπλέον 3 ώρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB-C για να συνδέσετε οποιαδήποτε smart συσκευή με θύρα USB-C.
Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.
Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.
Σας έχει τύχει να ξεχάσετε να κλείσετε τα ακουστικά σας; Ρυθμίστε το χρονόμετρο στη συνοδευτική εφαρμογή μας και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου και να ελέγχετε οι ίδιοι τα επίπεδα ήχου. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από προκαθορισμένα στυλ ήχου. Το στυλ "Voice" (Φωνή) είναι ιδανικό για podcast!
Από μουσική μέχρι podcast, με αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα απολαμβάνετε στο έπακρο το περιεχόμενο που αγαπάτε! Ακούστε ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσια μπάσα, από τους οδηγούς που είναι συντονισμένοι με την ηχητική υπογραφή Philips.
Ήχος
Συνδεσιμότητα
Εξωτερική συσκευασία
Άνεση
Ρεύμα
Διαστάσεις συσκευασίας
Διαστάσεις προϊόντος
Αξεσουάρ
Σχεδίαση
Τηλεπικοινωνία
Λειτουργίες ANC
Φωνητικός βοηθός
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.