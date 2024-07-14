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Μη διαθέσιμο πλέον
TAE1205BK/00
Οδηγοί 8 χιλ./κλειστού τύπου
Άψογη εφαρμογή
Αδιαβροχότητα IPX4
Εκπληκτική παθητική απομόνωση θορύβου.
Με διαβάθμιση αδιαβροχότητας IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.
Τα ευέλικτα πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν κάτω από την προεξοχή του αυτιού σας, για ασφαλή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου. Ο κυρτός σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή μέσα στο αυτί. Το επίπεδο καλώδιο ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μαγνητικές επιφάνειες που κολλάνε μεταξύ τους, καθώς και επίπεδο καλώδιο ακουστικών που αποτρέπει το μπέρδεμα. Όταν τα βγάζετε από την τσάντα ή την τσέπη σας, δεν χρειάζεται να λύνετε έναν κόμπο για να μπορέσετε να ακούσετε το playlist σας.
2.8
από 5
22
Κριτικές
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Πλεονεκτήματα
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Μειονεκτήματα
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
24/02/2022
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
ottimi auricolari in-ear
ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.
Πλεονεκτήματα
Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo
Μειονεκτήματα
Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
ALEXXx80
24/09/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
SUONO NITIDO E PULITO
ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono