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  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
  • Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια

Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Κριτικές
Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια
Έχετε τη μουσική πάντα μαζί σας. Αυτά τα ανθεκτικά στον ιδρώτα και τις σταγόνες ακουστικά σάς προσφέρουν απίθανο ήχο και εξαιρετική εφαρμογή στο αυτί για διάρκεια αναπαραγωγής έως και 7 ώρες. Όταν τα χρειάζεστε για περισσότερο χρόνο, μια γρήγορη φόρτιση των 15 λεπτών μπορεί να προσφέρει αναπαραγωγή μουσικής για ακόμη 1 ώρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε μουσική χωρίς μπερδεμένα καλώδια

  • Οδηγοί 8 χιλ./κλειστού τύπου

  • Άψογη εφαρμογή

  • Αδιαβροχότητα IPX4

  • Εκπληκτική παθητική απομόνωση θορύβου.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με διαβάθμιση αδιαβροχότητας IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.

Σταθερότητα, ευελιξία, άνεση

Τα ευέλικτα πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν κάτω από την προεξοχή του αυτιού σας, για ασφαλή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου. Ο κυρτός σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή μέσα στο αυτί. Το επίπεδο καλώδιο ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.

Μαγνητικά ακουστικά. Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μαγνητικές επιφάνειες που κολλάνε μεταξύ τους, καθώς και επίπεδο καλώδιο ακουστικών που αποτρέπει το μπέρδεμα. Όταν τα βγάζετε από την τσάντα ή την τσέπη σας, δεν χρειάζεται να λύνετε έναν κόμπο για να μπορέσετε να ακούσετε το playlist σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

22

Κριτικές

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Πλεονεκτήματα

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Μειονεκτήματα

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

24/02/2022

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimi auricolari in-ear

ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.

Πλεονεκτήματα

Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo

Μειονεκτήματα

Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

24/09/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

SUONO NITIDO E PULITO

ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.