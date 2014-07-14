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Μη διαθέσιμο πλέον
Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας
Τα κορυφαία σε πιστότητα ακουστικά παρέχουν απεικόνιση ήχου με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί ηχείων αντιδρούν με απόλυτη ακρίβεια στα ηχητικά σήματα. Ευρεία συχνότητα απόκρισης.
Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας
Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.
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Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones