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Μη διαθέσιμο πλέον

CineosΑκουστικά Hi-fi

SHP9000/00

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας

Τα κορυφαία σε πιστότητα ακουστικά παρέχουν απεικόνιση ήχου με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί ηχείων αντιδρούν με απόλυτη ακρίβεια στα ηχητικά σήματα. Ευρεία συχνότητα απόκρισης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαίο Hi-Fi

Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας

  • Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας

Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση

Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.

Περιλαμβάνεται θήκη φύλαξης

0

Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.