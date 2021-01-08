Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..