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Μη διαθέσιμο πλέον
SHP8900/00
Ανώτερη ευκρίνεια ήχου
Τα άνετα και πλήρως ρυθμιζόμενα ακουστικά με οδηγούς ηχείων νεοδυμίου παρέχουν εξαιρετική ευκρίνεια ήχου και ευρεία συχνότητα απόκρισης.
Εκπληκτικής ακρίβειας
Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.
Με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, οι τεχνικοί ήχου επανασχεδίασαν το μηχανισμό κλειδώματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το αποσπώμενο καλώδιο δεν θα βγει κατά λάθος.
Αφαίρεση
3.0
από 5
6
Κριτικές
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Πλεονεκτήματα
Great driver, not easy to find
Μειονεκτήματα
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-08
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-02
Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-02