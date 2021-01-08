ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά Hi-fi

SHP8900/00

3

| (6) Κριτικές

Ανώτερη ευκρίνεια ήχου

Τα άνετα και πλήρως ρυθμιζόμενα ακουστικά με οδηγούς ηχείων νεοδυμίου παρέχουν εξαιρετική ευκρίνεια ήχου και ευρεία συχνότητα απόκρισης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Hi-fi

Ανώτερη ευκρίνεια ήχου

  • Εκπληκτικής ακρίβειας

Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση

Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.

Αποσπώμενος μηχανισμός κλειδώματος καλωδίων

Με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, οι τεχνικοί ήχου επανασχεδίασαν το μηχανισμό κλειδώματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το αποσπώμενο καλώδιο δεν θα βγει κατά λάθος.

Αφαίρεση

Αφαίρεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.0

από 5

6

Κριτικές

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Πλεονεκτήματα

Great driver, not easy to find

Μειονεκτήματα

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-08

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-02

Η αξιολογηση έγινε για SHP8900 Hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-02

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.