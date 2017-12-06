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Μη διαθέσιμο πλέον
SHP8500/00
Δυναμική απόδοση ήχου hi-fi
Τα άνετα και πλήρως ρυθμιζόμενα ακουστικά με οδηγούς ηχείων νεοδυμίου παρέχουν δυναμική απόδοση ήχου
Πανίσχυρο μπάσο
Ο εξαιρετικά καθαρός χαλκός που χρησιμοποιείται για αυτό το καλώδιο ελαχιστοποιεί τις απώλειες που προκύπτουν κατά τη μετάδοση και αποδίδει έξοχη ποιότητα σήματος στα ακουστικά και καθαρό ήχο στα αυτιά σας.
Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.
Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.
3.0
από 5
2
Κριτικές
tastenquäler
06/12/2017
Deutschland
super Sound
Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Philos
08/06/2016
Deutschland
Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung
So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!
Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer