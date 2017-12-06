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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά Hi-fi

SHP8500/00

3

| (2) Κριτικές

Δυναμική απόδοση ήχου hi-fi

Τα άνετα και πλήρως ρυθμιζόμενα ακουστικά με οδηγούς ηχείων νεοδυμίου παρέχουν δυναμική απόδοση ήχου

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Δυναμική απόδοση ήχου hi-fi

  • Πανίσχυρο μπάσο

Γραμμικό καλώδιο Linear Crystal Oxygen Free Copper υψηλής ποιότητας

Ο εξαιρετικά καθαρός χαλκός που χρησιμοποιείται για αυτό το καλώδιο ελαχιστοποιεί τις απώλειες που προκύπτουν κατά τη μετάδοση και αποδίδει έξοχη ποιότητα σήματος στα ακουστικά και καθαρό ήχο στα αυτιά σας.

Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση

Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για βέλτιστη απόδοση.

Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου

Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

06/12/2017

Deutschland

Deutschland

super Sound

Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer

08/06/2016

Deutschland

Deutschland

Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung

So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!

Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Η αξιολογηση έγινε για SHP8500 HiFi-Kopfhörer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.