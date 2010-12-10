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Μη διαθέσιμο πλέον
Δυναμική απόδοση ήχου τηλεόρασης
Ελαφριά και άνετα στερεοφωνικά ακουστικά για ήχο τηλεόρασης. Απολαύστε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους. Το μακρύ καλώδιο 6 μέτρων επιτρέπει εύκολη παρακολούθηση τηλεόρασης από απόσταση. Συμπεριλαμβάνεται και έλεγχος έντασης.
Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.
Με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, οι τεχνικοί ήχου επανασχεδίασαν το μηχανισμό κλειδώματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το αποσπώμενο καλώδιο δεν θα βγει κατά λάθος.
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5500 Indoor Corded TV Headphone