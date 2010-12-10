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Μη διαθέσιμο πλέον

Ενσύρματα ακουστικά TV εσωτερικού χώρου

SHP5500/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δυναμική απόδοση ήχου τηλεόρασης

Ελαφριά και άνετα στερεοφωνικά ακουστικά για ήχο τηλεόρασης. Απολαύστε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους. Το μακρύ καλώδιο 6 μέτρων επιτρέπει εύκολη παρακολούθηση τηλεόρασης από απόσταση. Συμπεριλαμβάνεται και έλεγχος έντασης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Για τηλεόραση

Δυναμική απόδοση ήχου τηλεόρασης

Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Αποσπώμενος μηχανισμός κλειδώματος καλωδίων

Με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, οι τεχνικοί ήχου επανασχεδίασαν το μηχανισμό κλειδώματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το αποσπώμενο καλώδιο δεν θα βγει κατά λάθος.

Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων

Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.