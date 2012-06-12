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Μη διαθέσιμο πλέον

Στερεοφωνικά ακουστικά

SHP2700/10

4.4

| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πανίσχυρος ήχος, αξεπέραστη άνεση

Αυτό που κάνει τα συγκεκριμένα ακουστικά να ξεχωρίζουν είναι τα ανεπανάληπτα μπάσα. Με 60 ανοίγματα αέρα σε κάθε ακουστικό, για να διευκολύνουν τη ροή του αέρα για μπάσα και επένδυση από μαλακό βελούδο, για καλύτερη εφαρμογή, αυτό το ζευγάρι ακουστικών είναι ιδανικό για την καλύτερη μουσική απόλαυση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πανίσχυρος ήχος, αξεπέραστη άνεση

Ρυθμιζόμενα ακουστικά 3 δρόμων για βέλτιστη εφαρμογή

Ανθεκτικά ηχεία 40 χιλ. για βαθύ και πανίσχυρο μπάσο

60 ανοίγματα αέρα στα ακουστικά για πλούσιο μπάσο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Πλεονεκτήματα

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Μειονεκτήματα

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereokopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereokopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-23

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.