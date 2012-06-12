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Μη διαθέσιμο πλέον
Ισχυρό ηχητικό αποτέλεσμα
Ακουστικά κανονικού μεγέθους με ανθεκτικούς οδηγούς ηχείων που παρέχουν ισχυρή απόδοση ήχου
Καθαρότητα μεσαίου φάσματος
Τα απαλά βελούδινα επικαλύμματα αυτιών και το εργονομικό σχήμα τους βελτιώνουν την άνεση, για απόλαυση μεγαλύτερης διάρκειας.
Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.
Πρόκειται για αναστρέψιμο κάλυμμα ακουστικού για να ακούτε από το ένα αυτί
4.4
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Πλεονεκτήματα
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Μειονεκτήματα
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereokopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2700 Stereokopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-23