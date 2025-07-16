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Μη διαθέσιμο πλέον
SHP2500/00
Ενσύρματο χειριστήριο έντασης
Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.
Πολύ μεγάλο καλώδιο 6 μ. για να συνδέετε τα ακουστικά σας στην τηλεόραση ή σε οποιονδήποτε εξοπλισμό ήχου.
3.3
από 5
41
Κριτικές
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 TV headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 TV headphones
500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Πλεονεκτήματα
Light weight, soft pads, long connection cord
Μειονεκτήματα
lower volume than anticipated
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Daniel S D S
28/10/2020
United Kingdom
Awesome
I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone