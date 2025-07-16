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  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
  • Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά τηλεόρασης

SHP2500/00

3.3
| (41) Κριτικές
Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης
Αυτά τα ακουστικά κανονικού μεγέθους για Hi-Fi και τηλεοπτική ψυχαγωγία διαθέτουν επιφάνεια ηχητικής αντανάκλασης για ενίσχυση των μπάσων.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για τηλεόραση

Στερεοφωνικά ακουστικά τηλεόρασης

  • Ενσύρματο χειριστήριο έντασης

Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου

Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.

Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων

Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

Ιδανικό μήκος για να βλέπετε τηλεόραση από απόσταση

Πολύ μεγάλο καλώδιο 6 μ. για να συνδέετε τα ακουστικά σας στην τηλεόραση ή σε οποιονδήποτε εξοπλισμό ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

41

Κριτικές

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 TV headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Πλεονεκτήματα

Light weight, soft pads, long connection cord

Μειονεκτήματα

lower volume than anticipated

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.