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Μη διαθέσιμο πλέον
Πολύ ελαφριά + καλώδιο τηλεόρασης 6 μ.
Ελαφριά ακουστικά για πολλές ώρες ακρόασης, με επέκταση καλωδίου 6 μ. για περισσότερη ελευθερία κινήσεων και μεγαλύτερη ποικιλία θέσεων παρακολούθησης. Επιπλέον, τα ανοίγματα Bass Beat παρέχουν βαθύ, πλούσιο ήχο.
Αγκαλιάζουν το αυτί
Ασημί
Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.
Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ υλικό
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.
3.9
από 5
18
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur