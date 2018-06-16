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Μη διαθέσιμο πλέον

Ενσύρματα ακουστικά TV εσωτερικού χώρου

SHP1800/00

3.9

| (18) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πολύ ελαφριά + καλώδιο τηλεόρασης 6 μ.

Ελαφριά ακουστικά για πολλές ώρες ακρόασης, με επέκταση καλωδίου 6 μ. για περισσότερη ελευθερία κινήσεων και μεγαλύτερη ποικιλία θέσεων παρακολούθησης. Επιπλέον, τα ανοίγματα Bass Beat παρέχουν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακουστικά για τηλεόραση

Πολύ ελαφριά + καλώδιο τηλεόρασης 6 μ.

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Ασημί

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα

Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ υλικό

Βελτιωμένη άνεση για μακροχρόνια χρήση

Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

18

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

30/11/2016

España

España

Auriculares SHP 1800/00

¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.