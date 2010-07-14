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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHC8565/00

4.2

| (6) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Η απόλυτη ασύρματη εμπειρία HiFi

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με αυτόματη ρύθμιση και λειτουργία βελτίωσης ήχου, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά σας παρέχουν τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

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με βελτίωση μπάσων και πρίμων

Η απόλυτη ασύρματη εμπειρία HiFi

Μαλακά επικαλύμματα για τα αυτιά & στήριγμα κεφαλής για άνετη χρήση

Μαλακά επικαλύμματα για τα αυτιά & στήριγμα κεφαλής για άνετη χρήση

Τα ανθεκτικά και μαλακά υλικά που χρησιμοποιούνται στα επικαλύμματα για τα αυτιά και το στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άνετη και παρατεταμένη χρήση.

Η βάση σύνδεσης ενεργοποίησης αποθηκεύει και επαναφορτίζει το δέκτη

Η βάση σύνδεσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για αποθήκευση του δέκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Παράλληλα, επαναφορτίζει τη μονάδα δέκτη ώστε να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.

Ενισχύστε τα πρίμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας

Με το χειριστήριο πάνω στα ακουστικά (το οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση των πρίμων με ένα μόλις πάτημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

6

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

14/07/2010

España

España

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone

17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.