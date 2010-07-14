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Μη διαθέσιμο πλέον
Η απόλυτη ασύρματη εμπειρία HiFi
Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με αυτόματη ρύθμιση και λειτουργία βελτίωσης ήχου, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά σας παρέχουν τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Τα ανθεκτικά και μαλακά υλικά που χρησιμοποιούνται στα επικαλύμματα για τα αυτιά και το στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άνετη και παρατεταμένη χρήση.
Η βάση σύνδεσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για αποθήκευση του δέκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Παράλληλα, επαναφορτίζει τη μονάδα δέκτη ώστε να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.
Με το χειριστήριο πάνω στα ακουστικά (το οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση των πρίμων με ένα μόλις πάτημα.
4.2
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
14/07/2010
España
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone
jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8565 Wireless HiFi Headphone