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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SHC8555/10

3.4

| (19) Κριτικές

Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος

Η ελευθερία να απολαμβάνετε τη μουσική στο σπίτι σας. Με αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά SHC8555/10 της Philips σάς παρέχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος

Απλή, εύκολη φόρτιση με μια ασύρματη βάση σύνδεσης

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό mylar για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.

Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.4

από 5

19

Κριτικές

11/12/2013

España

España

cómodo

Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

11/12/2013

España

España

Producto estrella por su sonido.

Los auriculares Hi-Fi inalámbricos de Philips son geniales en comodidad y sonido, su banda de sujeción aporta un confort y acople perfecto en la cabeza y el sonido emitido es perfecto. Aisla del ruido exterior que pueda interferir a la hora de escuchar cualquier música o película. Gracias a que son inalámbricos, la indepencia es total, y la movilidad máximo, se escucha a bastantes metros de distancia.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

24/12/2016

France

France

tres bon rapport qualite/prix

Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Casque hi-fi sans fil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Casque hi-fi sans fil

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.