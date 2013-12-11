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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC8555/10
Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος
Η ελευθερία να απολαμβάνετε τη μουσική στο σπίτι σας. Με αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά SHC8555/10 της Philips σάς παρέχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων.
Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό mylar για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.
Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.
3.4
από 5
19
Κριτικές
acriner
11/12/2013
España
cómodo
Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Lau92
11/12/2013
España
Producto estrella por su sonido.
Los auriculares Hi-Fi inalámbricos de Philips son geniales en comodidad y sonido, su banda de sujeción aporta un confort y acople perfecto en la cabeza y el sonido emitido es perfecto. Aisla del ruido exterior que pueda interferir a la hora de escuchar cualquier música o película. Gracias a que son inalámbricos, la indepencia es total, y la movilidad máximo, se escucha a bastantes metros de distancia.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
kikou2
24/12/2016
France
tres bon rapport qualite/prix
Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Casque hi-fi sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8555 Casque hi-fi sans fil