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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ11/40
Ανανέωση για καλύτερα αποτελέσματα
Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια.
Η χαμηλής τριβής ξυριστική επιφάνεια SkinGlide γλιστράει απαλά στο δέρμα σας, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα.
Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά αποτελέσματα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
3.7
από 5
73
Κριτικές
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit