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Μη διαθέσιμο πλέον

Μονάδα ξυρίσματος

RQ11/40

3.7

| (73) Κριτικές

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Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια.

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Λεία επιφάνεια SkinGlide μικρής τριβής, για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Λεία επιφάνεια SkinGlide μικρής τριβής, για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Η χαμηλής τριβής ξυριστική επιφάνεια SkinGlide γλιστράει απαλά στο δέρμα σας, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα.

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά αποτελέσματα.

Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

73

Κριτικές

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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