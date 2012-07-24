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  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
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  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
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  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips FidelioΑκουστικά με στήριγμα κεφαλής που αγκαλιάζει το αυτί

M1/00

3.2
| (56) Κριτικές
Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
Τα Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία μουσικής εν κινήσει. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου κι αν βρίσκεστε!
Δείτε όλα τα οφέλη

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

  • Fidelio

  • Μαύρο

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με κουμπί επιλογής και συμπεριλαμβανόμενη θήκη

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με κουμπί επιλογής και συμπεριλαμβανόμενη θήκη

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με κουμπί επιλογής και συμπεριλαμβανόμενη θήκη

Καλώδιο χωρίς οξυγόνο, με μαλακή επένδυση από ύφασμα, για σήμα υψηλής ποιότητας

Καλώδιο χωρίς οξυγόνο, με μαλακή επένδυση από ύφασμα, για σήμα υψηλής ποιότητας

Κορυφαία υλικά μεταξύ των οποίων αλουμίνιο και δέρμα

Κορυφαία υλικά μεταξύ των οποίων αλουμίνιο και δέρμα

Κορυφαία υλικά μεταξύ των οποίων αλουμίνιο και δέρμα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

56

Κριτικές

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 on ear headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 on ear headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 on ear headband headphones

01/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mein wichtigstes Alltagsutensil

Ende 2012 war ich auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für mich, nachdem auch der letzte nach Kabelbruch den Geist aufgegeben hatte. Ich probierte verschiedene aus und blieb schließlich beim Fidelio M1 hängen. Über eine Stunde saß ich im Laden und hörte verschiedenste Interpreten durch - fand dabei allerdings kein Stück, was nicht brilliant wiedergegeben wurde. Seit Dezember 2012 befindet sich der Kopfhörer nun in Dauerbenutzung, wobei ich jeden Tag mehrere Stunden Musik höre. Vor einem halben Jahr haben sich auch bei meinem M1 die Klebenähte gelöst. Glücklicherweise jedoch nichts, was ich nicht mit Nadel und schwarzem Faden wieder hinbekommen hätte. Klanglich glänzt der Fidelio wie am ersten Tag, Abnutzungen am Material sind kaum erkennbar. Erst seit wenigen Tagen kommt es zu leichten Soundausfällen. Mit den Kopfhörern ist weiterhin alles in Ordnung, ich befürchte allerdings, dass nach 2 Jahren Transport in der Jackentasche das Kabel nicht mehr mitmacht. Ich habe versucht, es durch ein anderes Phillips-Verlängerungskabel zu ersetzen, bemerke jedoch, dass der Sound auf dem linken Ohr stärker ist. Mit dieser Unausgewogenheit bleibt der Musikgenuss leider auf der Strecke. Es wäre toll, wenn man die Kabel des Phillips-Fidelio M1 einzeln erhalten würde! Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 On-Ear-Kopfhörer mit Bügel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1 On-Ear-Kopfhörer mit Bügel

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.