    Philips Sonicare For Kids Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

    HX6352/11

    Κρατήστε τα παιδιά σας αφοσιωμένα ενώ τους μαθαίνετε να βουρτσίζουν τα δόντια τους. Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare for Kids με δυνατότητα Bluetooth αλληλεπιδρά με μια διασκεδαστική εφαρμογή που βοηθά τα παιδιά να βουρτσίζουν καλύτερα με μεγαλύτερη διάρκεια. Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν τεχνικές που διαρκούν μια ζωή.

    Μια συναρπαστική αρχή για τις υγιεινές συνήθειες που διαρκούν μια ολόκληρη ζωή

    • Ενσωματωμένο Bluetooth®
    • Εφαρμογή καθοδήγησης
    • 2 κεφαλές βουρτσίσματος
    • 2 λειτουργίες
    Με την οδοντόβουρτσα και εφαρμογή Philips Sonicare For Kids, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν πώς να βουρτσίζουν σωστά τα δόντια τους μόνα τους. Η εφαρμογή συγχρονίζεται με την παιδική οδοντόβουρτσα sonic μέσω Bluetooth ώστε να δείχνει σωστές τεχνικές βουρτσίσματος και να παρακολουθεί την απόδοση. Τα παιδιά βλέπουν πόσο καλά βουρτσίζουν τα δόντια τους και κερδίζουν συναρπαστικές ανταμοιβές όταν κάνουν καλή δουλειά. Εκπαιδευτικό και αποτελεσματικό σύστημα: το 98% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι είναι ευκολότερο να πείσουν τα παιδιά τους να βουρτσίσουν τα δόντια τους για περισσότερη ώρα και με πιο σωστό τρόπο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύξουν υγιεινές συνήθειες στοματικής φροντίδας που θα διαρκέσουν μια ζωή.

    Διαδραστική διασκέδαση και τεχνολογία Philips Sonicare

    Η οδοντόβουρτσα και η εφαρμογή Philips Sonicare For Kids προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο διασκέδασης στο βούρτσισμα. Ο κεντρικός χαρακτήρας της εφαρμογής είναι ο αξιαγάπητος Sparkly, ο οποίος θέλει πραγματικά να έχει καθαρά δόντια. Τα παιδιά φροντίζουν τον Sparkly, ενώ ο προπονητής βουρτσίσματος της εφαρμογής τούς προκαλεί να βουρτσίζουν τα δόντια τους για περισσότερη ώρα και με πιο σωστό τρόπο. Κάθε φορά που το παιδί σας βουρτσίζει σωστά, ο Sparkly γίνεται πιο χαρούμενος και κάθε πετυχημένη συνεδρία βουρτσίσματος ανταμείβεται. Τα παιδιά μπορούν να ξεκλειδώσουν αξεσουάρ για να εξατομικεύσουν τον Sparkly ή να κερδίσουν φαγητά για τον Sparkly, που του αρέσει να τρώει υγιεινά. Οι γονείς μπορούν ακόμη και να επιλέξουν ανταμοιβές που θα δώσουν οι ίδιοι μέσω της εφαρμογής.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ρεύμα

      Τάση
      110-220 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς οθόνη <0.5 W
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Πράσινο

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση

    • Συμβατότητα

      Συμβατότητα Android
      • Τηλέφωνα Android
      • Tablet με δυνατότητα Bluetooth 4.0
      Συμβατότητα iOS
      • iPhone 4S ή νεότερη έκδοση
      • iPad 3ης γενιάς ή νεότερη έκδοση
      • με λειτουργικό σύστημα iOS7

    • Ευκολία στη χρήση

      Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Λαβή
      • Λαβή από καουτσούκ για άνετο χειρισμό
      • Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
      Ένδειξη μπαταρίας
      Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      1 λαβή Sonicare For Kids με δυνατότητα Bluetooth
      Κεφαλές βουρτσίσματος
      • 1 Sonicare For Kids κανονική
      • 1 Sonicare for Kids μικρού μεγέθους
      Αυτοκόλλητα
      • 8 αυτοκόλλητα για εξατομίκευση
      • 2 έξτρα αυτοκόλλητα
      Βάση σύνδεσης
      1

    • Καθαριστική απόδοση

      Απόδοση
      75% πιο αποτελεσματικό*
      Καλύτερη στοματική υγιεινή
      Για υγιεινές συνήθειες στοματικής φροντίδας
      Χρονομετρητής
      KidTimer και Quadpacer
      Ταχύτητα
      Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

    • Λειτουργίες

      Λειτουργίες ισχύος
      2

    • Υποστήριξη λογισμικού

      Ενημερώσεις λογισμικού
      Η Philips παρέχει σχετικές ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Λαβή Sonicare For Kids
    • Κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare For Kids
    • Τυπικός φορτιστής
    • Αυτοκόλλητα Sparkly
    • από τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα σε σύγκριση με τη χρήση μόνο οδοντόβουρτσας
    • *σε σχέση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
    • ** με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα
    • *** έρευνα σε οδοντιάτρους των ΗΠΑ με παιδιά ηλικίας 4-10 ετών

