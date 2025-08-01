Συναρπαστικές ανταμοιβές για επιτυχημένες συνεδρίες βουρτσίσματος

Η οδοντόβουρτσα και η εφαρμογή Philips Sonicare For Kids προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο διασκέδασης στο βούρτσισμα. Ο κεντρικός χαρακτήρας της εφαρμογής είναι ο αξιαγάπητος Sparkly, ο οποίος θέλει πραγματικά να έχει καθαρά δόντια. Τα παιδιά φροντίζουν τον Sparkly, ενώ ο προπονητής βουρτσίσματος της εφαρμογής τούς προκαλεί να βουρτσίζουν τα δόντια τους για περισσότερη ώρα και με πιο σωστό τρόπο. Κάθε φορά που το παιδί σας βουρτσίζει σωστά, ο Sparkly γίνεται πιο χαρούμενος και κάθε πετυχημένη συνεδρία βουρτσίσματος ανταμείβεται. Τα παιδιά μπορούν να ξεκλειδώσουν αξεσουάρ για να εξατομικεύσουν τον Sparkly ή να κερδίσουν φαγητά για τον Sparkly, που του αρέσει να τρώει υγιεινά. Οι γονείς μπορούν ακόμη και να επιλέξουν ανταμοιβές που θα δώσουν οι ίδιοι μέσω της εφαρμογής.