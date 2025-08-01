Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Λαβή Sonicare For Kids
- Κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare For Kids
- Τυπικός φορτιστής
- Αυτοκόλλητα Sparkly
HX6322/12
Διαδραστική ισχύς sonic. Πιο διασκεδαστικό, καλύτερο βούρτσισμα
Κρατήστε τα παιδιά σας αφοσιωμένα ενώ τους μαθαίνετε να βουρτσίζουν τα δόντια τους. Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare for Kids με δυνατότητα Bluetooth αλληλεπιδρά με μια διασκεδαστική εφαρμογή που βοηθά τα παιδιά να βουρτσίζουν καλύτερα με μεγαλύτερη διάρκεια. Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν τεχνικές που διαρκούν μια ζωή.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Με την οδοντόβουρτσα και εφαρμογή Philips Sonicare For Kids, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν πώς να βουρτσίζουν σωστά τα δόντια τους μόνα τους. Η εφαρμογή συγχρονίζεται με την παιδική οδοντόβουρτσα sonic μέσω Bluetooth ώστε να δείχνει σωστές τεχνικές βουρτσίσματος και να παρακολουθεί την απόδοση. Τα παιδιά βλέπουν πόσο καλά βουρτσίζουν τα δόντια τους και κερδίζουν συναρπαστικές ανταμοιβές όταν κάνουν καλή δουλειά. Εκπαιδευτικό και αποτελεσματικό σύστημα: το 98% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι είναι ευκολότερο να πείσουν τα παιδιά τους να βουρτσίσουν τα δόντια τους για περισσότερη ώρα και με πιο σωστό τρόπο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύξουν υγιεινές συνήθειες στοματικής φροντίδας που θα διαρκέσουν μια ζωή.
Παρακολουθήστε τον χρόνο βουρτσίσματος ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή
Διαδραστική διασκέδαση και τεχνολογία Philips Sonicare
Η οδοντόβουρτσα και η εφαρμογή Philips Sonicare For Kids προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο διασκέδασης στο βούρτσισμα. Ο κεντρικός χαρακτήρας της εφαρμογής είναι ο αξιαγάπητος Sparkly, ο οποίος θέλει πραγματικά να έχει καθαρά δόντια. Τα παιδιά φροντίζουν τον Sparkly, ενώ ο προπονητής βουρτσίσματος της εφαρμογής τούς προκαλεί να βουρτσίζουν τα δόντια τους για περισσότερη ώρα και με πιο σωστό τρόπο. Κάθε φορά που το παιδί σας βουρτσίζει σωστά, ο Sparkly γίνεται πιο χαρούμενος και κάθε πετυχημένη συνεδρία βουρτσίσματος ανταμείβεται. Τα παιδιά μπορούν να ξεκλειδώσουν αξεσουάρ για να εξατομικεύσουν τον Sparkly ή να κερδίσουν φαγητά για τον Sparkly, που του αρέσει να τρώει υγιεινά. Οι γονείς μπορούν ακόμη και να επιλέξουν ανταμοιβές που θα δώσουν οι ίδιοι μέσω της εφαρμογής.
Ρεύμα
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Σέρβις
Συμβατότητα
Ευκολία στη χρήση
Περιλαμβάνεται
Καθαριστική απόδοση
Λειτουργίες
Υποστήριξη λογισμικού
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.