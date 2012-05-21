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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS9520/12
Ήχος surround από όλες τις γωνίες, όπως στον κινηματογράφο
Περισσότερο από το 70% των ατόμων που έλαβαν μέρος στην ακουστική πρόκληση* προτιμούν το 360Sound της Philips. Τα ηχεία 360Sound έχουν σχεδιαστεί με οδηγούς ήχου στο μπροστινό μέρος και στο πλάι, ώστε ο χώρος σας να πλημμυρίζει ομοιόμορφα με ήχο Surround, όπως ακριβώς και στον κινηματογράφο.
Αναπαραγωγή Blu-ray 3D
Το 360Sound διαφέρει σημαντικά από ένα συμβατικό home cinema 5.1, αφού είναι μοναδικά σχεδιασμένο με τρεις οδηγούς σε κάθε ηχείο δορυφόρο, ένα μπροστινό και δύο πλευρικά, τα οποία είναι επικλινή, έτσι ώστε να διαχέουν πλούσιο ήχο γύρω σας. Εκτός από την αρχή των διπόλων, η Philips χρησιμοποιεί έναν αποκλειστικό αλγόριθμο για ήχο που σας αγκαλιάζει και πλημμυρίζει το χώρο. Κατασκευασμένο με κορυφαία εξαρτήματα ακουστικής, όπως τουίτερ μαλακού θόλου, μαγνήτες νεοδυμίου και ψηφιακούς ενισχυτές Class D, το 360Sound αποδίδει εξαιρετικό ήχο από κάθε γωνία, χαρίζοντάς σας πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.
Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.
Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην τηλεόρασή σας όποτε θέλετε. Απλά συνδέστε απευθείας το home cinema που διαθέτετε στο δίκτυο του σπιτιού σας μέσω σύνδεσης ethernet, και πραγματοποιήστε πλοήγηση και επιλογή αυτού που θέλετε να δείτε στην τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το μενού της Philips σάς επιτρέπει την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV προσαρμοσμένες στην τηλεόρασή σας. Επιπλέον, με το δίκτυο PC με πιστοποίηση DLNA μπορείτε να δείτε βίντεο ή να έχετε πρόσβαση σε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Βραβεία
3.6
από 5
88
Κριτικές
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 5.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 5.1 Home theatre
Fra6767
15/05/2012
Italia
Solo philips!!!
Ho provato molte altre marche,ed essendo abbastanza esigente,riesco ad ottenere soddisfazioni solo con i prodotti philips,qualita' e serieta'!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 Home Theater 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 Home Theater 5.1
FERNANDOENJUTO
17/05/2012
España
IMPRESIONANTE
Un equipo fabuloso con diseño y calidad inmejorable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
Βάσει δοκιμών ήχων με καταναλωτές, οι οποίες διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 2010 στη Γερμανία από την Synovate σε σύγκριση με έναν κορυφαίο ανταγωνιστή. Τα σχετικά δεδομένα περιέχονται στο αντίστοιχο αρχείο.