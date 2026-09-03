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Οικιακός ήχος

Οικιακός ήχος (9)

1–9 από 9 αποτελέσματα
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Ηχοσυστήματα Micro

  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro

Philips Retro
Πικάπ Bluetooth®

TAV9000D/10
  • Ρετρό σχεδίαση, μοντέρνος ήχος
  • Μέγ. 240 W (120 W RMS)
  • Πικάπ 2 ταχυτήτων
  • DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
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Μουσικό μικροσύστημα

TAM3205M2/12
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
  • 20 W
  • Bluetooth 5.4
  • FM, CD, USB, είσοδος ήχου
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

TAM4205M2/12
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
  • 80 W
  • Bluetooth® 5.4
  • FM, CD, USB, είσοδος ήχου
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

TAM3505M2/12
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
  • 20 W
  • Bluetooth 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

TAM4505M2/12
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
  • 80 W
  • Bluetooth® 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου
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  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro

Philips Retro
Πικάπ Bluetooth®

TAV3000B/10
  • Ρετρό σχεδίαση, μοντέρνος ήχος
  • Πικάπ 3 ταχυτήτων
  • Bluetooth® 5.4
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

TAM4555/10
  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
  • 100 W
  • Bluetooth® 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

TAM6500/10
  • Μέγ. 100 W (50 W RMS)
  • Bluetooth® 6.0, Auracast™
  • Ραδιόφωνο DAB+/FM
  • CD/USB/είσοδος ήχου
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  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio

Philips Fidelio
Πικάπ Bluetooth®

TAFT1/10
  • Πικάπ και συσκευή αναπαραγωγής CD
  • Bluetooth® 5.4, Auracast™
  • Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
  • Έξοδος RCA aux, θύρα ακουστικών
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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.