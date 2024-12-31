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  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
  • Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

Αξεσουάρ για Philips AirfyerΚιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

HD9956/00

Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
Χάρη σε αυτό το ειδικό κιτ ψησίματος της Philips για Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
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Αξεσουάρ ψησίματος για Airfryer

Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

  • 1 σκέυος ψησίματος

  • 9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν

Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος

Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος

Χάρη στο κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος XXL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Το πυρίμαχο σκεύος σε οικογενειακό μέγεθος έχει χωρητικότητα 3 λίτρων και είναι ιδανικό για να ετοιμάζετε μεγαλύτερες μερίδες και για να δοκιμάζετε νέα πιάτα, μαγειρευτά και κοκκινιστά, από λαχανικά έως κρεατικά και από αλμυρά έως γλυκά.

9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/homeid για να δείτε αν το HomeID είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.