Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος

Χάρη στο κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος XXL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Το πυρίμαχο σκεύος σε οικογενειακό μέγεθος έχει χωρητικότητα 3 λίτρων και είναι ιδανικό για να ετοιμάζετε μεγαλύτερες μερίδες και για να δοκιμάζετε νέα πιάτα, μαγειρευτά και κοκκινιστά, από λαχανικά έως κρεατικά και από αλμυρά έως γλυκά.