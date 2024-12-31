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HD9956/00
1 σκέυος ψησίματος
9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν
Χάρη στο κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος XXL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Το πυρίμαχο σκεύος σε οικογενειακό μέγεθος έχει χωρητικότητα 3 λίτρων και είναι ιδανικό για να ετοιμάζετε μεγαλύτερες μερίδες και για να δοκιμάζετε νέα πιάτα, μαγειρευτά και κοκκινιστά, από λαχανικά έως κρεατικά και από αλμυρά έως γλυκά.
Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!
Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*
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Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/homeid για να δείτε αν το HomeID είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.