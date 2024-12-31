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HD9876/90
Rapid CombiAir
Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος
Συνδέεται με την εφαρμογή HomeID
Λειτουργίες μαγειρέματος 22 σε 1
Η μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας προσφέρει τη γρηγορότερη ροή αέρα* με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα για ομοιόμορφο μαγείρεμα. Επιλέξτε χαμηλή ροή για να ετοιμάσετε μια μπριζόλα sous-vide, να σιγομαγειρέψετε βραστά και να σιγοψήσετε κρέατα. Οι επιλογές υψηλής, χαμηλής και δυναμικής ροής αέρα εξασφαλίζουν ότι το φαγητό σας είναι πάντα απολαυστικά τρυφερό από μέσα και όσο τραγανό το θέλετε απ’ έξω.
Επιλέξτε μια συνταγή στην εφαρμογή HomeID και στείλτε τη στο Airfryer. Παρακολουθήστε την πρόοδο της δημιουργίας σας από την άνεση του καναπέ σας.
Ανακαλύψτε ιδέες για μαγείρεμα και καφέ με περισσότερες από 500 συνταγές και συμβουλές για το σπίτι σας.
Κριτικές
Σε σύγκριση με το Philips Airfryer HD9200
1 κιλό φρέσκες τηγανιτές πατάτες με 1 κουταλιά της σούπας λάδι σε σύγκριση με το παραδοσιακό τηγάνισμα σε σκεύος 2 λίτρων
Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα ενός φιλέτου κοτόπουλου (ρύθμιση AF στους 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) σε σύγκριση με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσος όρος με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.