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  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
  • Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer

Airfryer Combi XXL ConnectedAirfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer
Από τους κατασκευαστές του αυθεντικού Airfryer, η τελευταία μας γενιά εξαλείφει τo άγχος και προσφέρει ασυναγώνιστα αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις ρυθμίσεις χρόνου, θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα — η έξυπνη τεχνολογία μας τα κάνει όλα για εσάς!
Δείτε όλα τα οφέλη

Για εύκολο μαγείρεμα και τέλεια αποτελέσματα

Το πιο εξελιγμένο μας συνδεδεμένο Airfryer

  • Rapid CombiAir

  • Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος

  • Συνδέεται με την εφαρμογή HomeID

  • Λειτουργίες μαγειρέματος 22 σε 1

Τεχνολογία Rapid CombiAir για επιπλέον γεύση και ποικιλία

Τεχνολογία Rapid CombiAir για επιπλέον γεύση και ποικιλία

Η μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας προσφέρει τη γρηγορότερη ροή αέρα* με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα για ομοιόμορφο μαγείρεμα. Επιλέξτε χαμηλή ροή για να ετοιμάσετε μια μπριζόλα sous-vide, να σιγομαγειρέψετε βραστά και να σιγοψήσετε κρέατα. Οι επιλογές υψηλής, χαμηλής και δυναμικής ροής αέρα εξασφαλίζουν ότι το φαγητό σας είναι πάντα απολαυστικά τρυφερό από μέσα και όσο τραγανό το θέλετε απ’ έξω.

Επιλέξτε, ρυθμίστε και χαλαρώστε

Επιλέξτε, ρυθμίστε και χαλαρώστε

Επιλέξτε μια συνταγή στην εφαρμογή HomeID και στείλτε τη στο Airfryer. Παρακολουθήστε την πρόοδο της δημιουργίας σας από την άνεση του καναπέ σας.

Ξεκλειδώστε τις αληθινές δυνατότητες του σπιτιού σας με το HomeID

Ξεκλειδώστε τις αληθινές δυνατότητες του σπιτιού σας με το HomeID

Ανακαλύψτε ιδέες για μαγείρεμα και καφέ με περισσότερες από 500 συνταγές και συμβουλές για το σπίτι σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το Philips Airfryer HD9200

  2. 1 κιλό φρέσκες τηγανιτές πατάτες με 1 κουταλιά της σούπας λάδι σε σύγκριση με το παραδοσιακό τηγάνισμα σε σκεύος 2 λίτρων

  3. Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα ενός φιλέτου κοτόπουλου (ρύθμιση AF στους 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) σε σύγκριση με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσος όρος με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.