Τεχνολογία Rapid CombiAir για επιπλέον γεύση και ποικιλία

Η μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας προσφέρει τη γρηγορότερη ροή αέρα* με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα για ομοιόμορφο μαγείρεμα. Επιλέξτε χαμηλή ροή για να ετοιμάσετε μια μπριζόλα sous-vide, να σιγομαγειρέψετε βραστά και να σιγοψήσετε κρέατα. Οι επιλογές υψηλής, χαμηλής και δυναμικής ροής αέρα εξασφαλίζουν ότι το φαγητό σας είναι πάντα απολαυστικά τρυφερό από μέσα και όσο τραγανό το θέλετε απ’ έξω.