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Αξεσουάρ για Philips Airfyer Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

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Αξεσουάρ για Philips AirfyerΚιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

HD9956/00

Αξεσουάρ για Philips Airfyer Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Χάρη σε αυτό το ειδικό κιτ ψησίματος της Philips για Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.

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  • 6 August 2026