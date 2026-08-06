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Αξεσουάρ για Philips Airfyer Κιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
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HD9956/00
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Χάρη σε αυτό το ειδικό κιτ ψησίματος της Philips για Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.