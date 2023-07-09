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HD9945/01
1 εξάρτημα ψησίματος
9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν
Εξάρτημα ψησίματος. Χάρη στο κιτ ψησίματος XL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 2L είναι ιδανική για ψωμί με μπανάνα, κέικ, φαγητό κατσαρόλας, κρεατικά και άλλα πιάτα. Απολαύστε ελεύθερα!
Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το εξάρτημα ψησίματος Airfryer και τα φορμάκια μάφιν στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!
3.0
από 5
1
Κριτική
Nazgul
09/07/2023
Ελλάδα
Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.
Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.
Πλεονεκτήματα
Συνταγές
Μειονεκτήματα
Φθορές στον καλάθι του airfryer
Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.