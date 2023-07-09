ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL
  • Κιτ ψησίματος XL

Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος XL

HD9945/01

3
| (1) Κριτική
Κιτ ψησίματος XL
Αυτό το κιτ ψησίματος είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το XL Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!
Δείτε όλα τα οφέλη
Συμβατά προϊόντα
Σειρά 3000

Σειρά 3000
Airfryer 6,2 L

NA332/00

5000 Series

5000 Series
Airfryer με διπλό κάδο

NA552/00

Σειρά 2000

Σειρά 2000
Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

NA231/00

Σειρά 3000

Σειρά 3000
Airfryer με διπλό καλάθι

NA352/00

Airfryer 3000 Series XL

Airfryer 3000 Series XL
Ψηφιακό παράθυρο

HD9257/80

5000 Series Connected

5000 Series Connected
Airfryer 5000 Series XL

HD9280/90

Σειρά 3000

Σειρά 3000
Airfryer XL

HD9270/96

Αξεσουάρ ψησίματος για Airfryer

Κιτ ψησίματος XL

  • 1 εξάρτημα ψησίματος

  • 9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν

Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος

Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος

Εξάρτημα ψησίματος. Χάρη στο κιτ ψησίματος XL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 2L είναι ιδανική για ψωμί με μπανάνα, κέικ, φαγητό κατσαρόλας, κρεατικά και άλλα πιάτα. Απολαύστε ελεύθερα!

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το εξάρτημα ψησίματος Airfryer και τα φορμάκια μάφιν στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.0

από 5

1

Κριτική

5
4
2
1

09/07/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.

Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.

Πλεονεκτήματα

Συνταγές

Μειονεκτήματα

Φθορές στον καλάθι του airfryer

Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL

Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.