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  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
  • Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.

5000 Series ConnectedAirfryer 5000 Series XL

HD9280/90

4.8
| (33) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.
Επιλέξτε ανάμεσα σε εκατοντάδες* γευστικά πιάτα που προτείνονται ανάλογα με το γούστο σας. Κάντε σύζευξη με την εφαρμογή HomeID, επιλέξτε μια συνταγή και στείλτε τη στο Airfryer. Παρακολουθήστε το γεύμα σας από την άνεση του καναπέ σας και η εφαρμογή θα σας ενημερώσει μόλις το φαγητό σας είναι έτοιμο!
Δείτε όλα τα οφέλη

Κάντε σύζευξη με το HomeID για καλύτερη εμπειρία μαγειρέματος

Υγιεινά. Γευστικά. Πλέον και συνδεδεμένα.

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • 1,2 κιλά, 6,2 λίτρα

  • Μαύρο

  • Με δυνατότητα σύνδεσης

Παρακολουθήστε το μαγείρεμα από το τηλέφωνο ή το tablet σας

Επιλέξτε μια συνταγή, στείλτε τη στο Airfryer και παρακολουθήστε την εξέλιξή της, από την άνεση του καναπέ σας. Μόλις το φαγητό είναι έτοιμο, θα λάβετε ειδοποίηση.

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Κριτικές

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4.8

από 5

33

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

21/03/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

24/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Super airfryer

Πολυ καλο και ποιοτικο. Αψογο!!! Και με την εφαρμογη nutriv έχει πολλές σουπερ συνταγες

Πλεονεκτήματα

Εύκολο στη χρηση

Μειονεκτήματα

Τιποτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

23/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ εξυπηρετικό!

Δημιουργεί νόστιμα ψητά και τηγανητά φαγητά, τα οποία είναι συγχρόνως και υγιεινά!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα

  2. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ

  3. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  4. Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880