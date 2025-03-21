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Τεχνολογία Rapid Air
1,2 κιλά, 6,2 λίτρα
Μαύρο
Με δυνατότητα σύνδεσης
Επιλέξτε μια συνταγή, στείλτε τη στο Airfryer και παρακολουθήστε την εξέλιξή της, από την άνεση του καναπέ σας. Μόλις το φαγητό είναι έτοιμο, θα λάβετε ειδοποίηση.
Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.
Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*
4.8
από 5
33
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
mariamm
21/03/2025
Ελλάδα
ΤΕΛΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
Τετα
24/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Super airfryer
Πολυ καλο και ποιοτικο. Αψογο!!! Και με την εφαρμογη nutriv έχει πολλές σουπερ συνταγες
Πλεονεκτήματα
Εύκολο στη χρηση
Μειονεκτήματα
Τιποτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
leon60133
23/05/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ εξυπηρετικό!
Δημιουργεί νόστιμα ψητά και τηγανητά φαγητά, τα οποία είναι συγχρόνως και υγιεινά!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series Connected HD9280/90 Airfryer 5000 Series XL
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880