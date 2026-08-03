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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος XL

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Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος XL

HD9945/01

Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος XL

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Αυτό το κιτ ψησίματος είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το XL Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!

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  • 3 August 2026

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