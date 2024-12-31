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  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
  • Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν

Σειρά 3000Airfryer με διπλό καλάθι

NA352/00

Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν
Με το Airfryer της Philips σειρά 3000 με δύο καλάθια σε 2 μεγέθη, μπορείτε να ετοιμάσετε δύο γεύματα ταυτόχρονα και να τα απολαύστε φρέσκα και ζεστά. Μαγειρέψτε νόστιμα και υγιεινά ετοιμάζοντας το κυρίως γεύμα στο μεγάλο καλάθι και το συνοδευτικό ή μικρά ατομικά γεύματα στο μικρότερο καλάθι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τραγανά, τρυφερά και καλοψημένα κάθε φορά

Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν

  • Σχεδιασμένο να εξισορροπεί γεύματα

  • 2 καλάθια, 2 μεγέθη

  • Δυο γεύματα έτοιμα ταυτόχρονα

Τραγανά, τρυφερά, ομοιόμορφα μαγειρεμένα φαγητά με τεχνολογία Rapid Air Plus

Τραγανά, τρυφερά, ομοιόμορφα μαγειρεμένα φαγητά με τεχνολογία Rapid Air Plus

Τέλος στο καμένο ή το άψητο φαγητό. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίαση βελτιστοποιεί την κυκλοφορία της θερμότητας, ώστε να μην περιβάλλει μόνο το φαγητό, αλλά και να το διαπερνά για καλύτερα αποτελέσματα. Απολαύστε τραγανό, τρυφερό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο φαγητό κάθε φορά.

2 κάδοι και 2 μεγέθη για κάθε γεύμα

2 κάδοι και 2 μεγέθη για κάθε γεύμα

Το Airfryer διαθέτει δύο κάδους. Ο μεγάλος κάδος είναι ιδανικός για τα κυρίως γεύματα, τις τηγανητές πατάτες και ό,τι αγαπάτε περισσότερο. Χρησιμοποιήστε τον μικρότερο κάδο για τα συνοδευτικά, τα λαχανικά και τα σνακ.

Ρυθμίστε τον χρόνο για ολοκλήρωση και στους δύο κάδους την ίδια στιγμή.

Ρυθμίστε τον χρόνο για ολοκλήρωση και στους δύο κάδους την ίδια στιγμή.

Ο χρόνος μαγειρέματος συγχρονίζεται αυτόματα στους 2 κάδους, ώστε όλα τα φαγητά σας να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα. Απολαύστε το γεύμα σας, φρέσκο και ζεστό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα.

  2. Δοκιμή σε λουκάνικα στον αριστερό κάδο σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φούρνους αέρα.

  3. Δοκιμή σε λουκάνικα στον αριστερό κάδο σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φούρνους αέρα.