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NA352/00
Σχεδιασμένο να εξισορροπεί γεύματα
2 καλάθια, 2 μεγέθη
Δυο γεύματα έτοιμα ταυτόχρονα
Τέλος στο καμένο ή το άψητο φαγητό. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίαση βελτιστοποιεί την κυκλοφορία της θερμότητας, ώστε να μην περιβάλλει μόνο το φαγητό, αλλά και να το διαπερνά για καλύτερα αποτελέσματα. Απολαύστε τραγανό, τρυφερό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο φαγητό κάθε φορά.
Το Airfryer διαθέτει δύο κάδους. Ο μεγάλος κάδος είναι ιδανικός για τα κυρίως γεύματα, τις τηγανητές πατάτες και ό,τι αγαπάτε περισσότερο. Χρησιμοποιήστε τον μικρότερο κάδο για τα συνοδευτικά, τα λαχανικά και τα σνακ.
Ο χρόνος μαγειρέματος συγχρονίζεται αυτόματα στους 2 κάδους, ώστε όλα τα φαγητά σας να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα. Απολαύστε το γεύμα σας, φρέσκο και ζεστό.
Κριτικές
Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα.
Δοκιμή σε λουκάνικα στον αριστερό κάδο σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φούρνους αέρα.
Δοκιμή σε λουκάνικα στον αριστερό κάδο σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φούρνους αέρα.