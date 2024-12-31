Ειδική σχεδίαση για γεύματα ακριβώς όπως σας αρέσουν

Με το Airfryer της Philips σειρά 3000 με δύο καλάθια σε 2 μεγέθη, μπορείτε να ετοιμάσετε δύο γεύματα ταυτόχρονα και να τα απολαύστε φρέσκα και ζεστά. Μαγειρέψτε νόστιμα και υγιεινά ετοιμάζοντας το κυρίως γεύμα στο μεγάλο καλάθι και το συνοδευτικό ή μικρά ατομικά γεύματα στο μικρότερο καλάθι.