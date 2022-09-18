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  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
  • Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)

Εξάρτημα για AirfryerΕιδικό κιτ ψησίματος XXL

HD9952/00

1
| (1) Κριτική
Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)
Χάρη σε αυτό το ειδικό κιτ ψησίματος της Philips με airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, και δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
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Αξεσουάρ και συμβουλές για το ειδικό κιτ ψησίματος Airfryer

Ειδικό κιτ για ζύμες (2,0L)

  • Ειδικό κιτ ψησίματος (2,0 L)

  • 1 εξάρτημα ψησίματος

  • 9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν

Αντικολλητικό εξάρτημα ψησίματος που ταιριάζει τέλεια με το Airfryer XXL

Το εξάρτημα ψησίματος της Philips είναι επίσης ιδανικό για βραστά, ρατατούιγ, ομελέτα, λαζάνια, ογκρατέν, κρέας με σάλτσα και άλλα πιάτα. Απολαύστε τα!

9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!

Βιβλίο συνταγών για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας

Βιβλίο συνταγών για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας

Περιλαμβάνεται βιβλίο με συμβουλές από σεφ, συνταγές για αρχάριους και χρόνους μαγειρέματος του Airfryer

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
2

18/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Δεν είναι αντικολλητικό.

Στον 6ο μήνα σταμάτησαν οι αντικολλητικες του ιδιοτητες. Μεγάλη απογοήτευση........

Μειονεκτήματα

Δεν ειναι αντικολλητικο!!!!!!

Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.