2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
HD9952/00
Ειδικό κιτ ψησίματος (2,0 L)
1 εξάρτημα ψησίματος
9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν
Το εξάρτημα ψησίματος της Philips είναι επίσης ιδανικό για βραστά, ρατατούιγ, ομελέτα, λαζάνια, ογκρατέν, κρέας με σάλτσα και άλλα πιάτα. Απολαύστε τα!
Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!
Περιλαμβάνεται βιβλίο με συμβουλές από σεφ, συνταγές για αρχάριους και χρόνους μαγειρέματος του Airfryer
1.0
από 5
1
Κριτική
Αέναος
18/09/2022
Ελλάδα
Δεν είναι αντικολλητικό.
Στον 6ο μήνα σταμάτησαν οι αντικολλητικες του ιδιοτητες. Μεγάλη απογοήτευση........
Μειονεκτήματα
Δεν ειναι αντικολλητικο!!!!!!
Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL
Η αξιολογηση έγινε για Εξάρτημα για Airfryer HD9952/00 Ειδικό κιτ ψησίματος XXL